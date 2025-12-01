Promozione, il Priolo batte il Noto e vola in testa alla classifica

Impresa della formazione di Maurizio Intagliata che nonostante il tour de force delle ultime settimane, tra il campionato e il difficile doppio confronto di Coppa Italia, riesce a vincere sul campo di un energico Noto.

Tre punti d’oro per la formazione di Maurizio Intagliata che, visto il pari dell’Akragas contro lo Scordia, adesso ha conquistato la testa della classifica staccando proprio gli agrigentini.

Al “Consales” di Rosolini, davanti ad una bella cornice di pubblico, le due formazioni danno vita ad un match molto equilibrato. A passare in vantaggio è il Priolo con il solito Ferla ma la reazione netina non tarda ad arrivare e Gabrielli realizza l’1-1. Sul finire della prima frazione, al 44’, la squadra di Gallo rimane in dieci a causa dell’espulsione di Brancato, per fallo da ultimo uomo a limite d’area su Fiorentino, ormai lanciato a tu per tu con Di Benedetto. Un provvedimento che non spegne il Noto, sceso in campo ancor più determinato nel secondo tempo. Gli ospiti però rimangono compatti e lucidi e al 73’ si riportano avanti con Migneco, classe 2008, ancora una volta decisivo per i rossoverdi.

Un acceso finale non cambia la sostanza ed il Priolo, con grande determinazione, porta via da Rosolini tre punti importantissimi per il prosieguo del torneo.

Brillano anche le formazioni giovanili rossoverdi:l’Under 15 Èlite ha rifilato tre reti al Palazzolo, grazie alle marcature di Prato, Migneco e Maganuco, l’U17 Èlite ha raggiunto un pari d’oro contro la Meridiana in “zona Cesarini” (reti di Amore e Cutrufo) mentre l’U17 provinciale ha espugnato Pachino (2-3) occupando la prima posizione nel raggruppamento provinciale.