Promozione, il turno infrasettimanale sorride a Megara, Cassibile e Canicattini

Sport · Calcio

Vincono Canicattini eAtletico Megara, il Cassibile fa suo il derby contro la Megarese, sconfitta fuori casa per il Noto.

Questo il resoconto dell’ultima giornata di campionato per le siracusane di Promozione. Giornata che si è giocata ieri in infrasettimanale.

Vince in trasferta l’Atletico Megara che regola 5 a 1 il Real Gela con le doppiette di Sinatra e Milazzo e la rete di Scapellato.

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Vittoria casalinga per il Canicattini: 2 a 0 al Ragusa Boys e doppietta di Rossitto.

Perde fuori casa il Noto: 3 a 1 contro la Barrese, rete della bandiera dei granata segnata da Frittitta.

Il derby tra Megarese e Cassibile finisce con la vittoria dei biancazzurri: reti di Imprescia e Maximo per gli ospiti, Linares accorcia per la Megarese.

La classifica dice che che ci sono tre siracusane tra le prime cinque: dietro al Santa Croce a quota 25 punti in 9 partite c’è il Serradifalco a 22 e poi il terzetto composto da Noto, Megara, entrambe a quota 19, e Canicattini a quota 16 punti.

Cassibile e Megarese hanno rispettivamente 9 e 8 punti, e si trovano in 10ma e 11ma posizione.

Domenica si torna in campo, con il Noto che riceve la Megarese, il Megara che aspetta la capolista Santa Croce mentre il Cassibile se la vedrà in casa con il Pro Ragusa. Trasferta a Serradifalco per il Città di Canicattini.