Sport · Girone D

Noto e Augusta vincono e continuano a inseguire le prime della classe, cadono Canicattini e Megarese mentre pareggia il Cassibile. Questo il resoconto dell’ultima giornata di Promozione per le siracusane.

Negli anticipi il Noto piazza il colpo in trasferta contro il Pro Ragusa: Parisi e Castro nel primo tempo, i ragusani accorciano nel recupero del secondo. Per la Megarese, invece, sconfitta di misura tra le mura amiche contro il Qal’At che passa 1 a 0.

Un Megara autoritario sbanca il difficile campo della Barrese con un netto 4-1. Protagonista assoluto Sinatra, autore di una doppietta, in gol anche Carpinteri e Scapellato.

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Pareggio 2 a 2 per il Cassibile contro la Sommatinese, con le reti di Leone e Costa, mentre il Canicattini si arrende in casa contro il Frigintini 1-2.

La classifica dice che il Noto è terzo a 4 punti dal Santa Croce e 3 dal Serradifalco, mentre l’Augusta è quarto e insegue a un punto in più. Il Canicattini resta quinto a 16 punti ma perde contatto. Cassibile a metà classifica a 13 punti, Megarese agganciata e adesso ultima a 8 punti assieme alla Sommatinese.

Prossimo turno: il Noto riceve la Sommatinese, derby tra Megara e Megarese, Canicattini in trasferta contro il Sant’Anna mentre il Cassibil ospita il Casmenarum Comiso.