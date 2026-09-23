“Promozione prodotti di qualità”, ok a progetti consorzi Igp Pachino e Vini Val di Noto

Attualità · Dalla REgione

È stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento relative alle Linee A e B del bando dell’Intervento “SRG10 – Promozione dei prodotti di qualità”, previsto dal Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano strategico Pac 2023-2027.

Sono state dichiarate finanziabili 13 istanze relative alla “Linea A” e tutte le 14 istanze della “Linea B”. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 7,45 milioni di euro, destinata a sostenere un’ampia platea di beneficiari nella realizzazione di campagne di comunicazione e informazione per promuovere i prodotti di qualità della Sicilia. Tra i beneficiari gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi di tutela, cooperative agricole e reti di imprese.

Sorridono il Consorzio di Tutela Pomodoro Igp di Pachino che riceverà 515,899,20 euro e il Consorzio Val di Noto, che riceverà 17.985,11 euro.

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«Valorizziamo le eccellenze siciliane – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – per creare nuove opportunità di reddito per le nostre imprese e far conoscere sempre di più la qualità delle produzioni e il nostro territorio. Con questa misura mettiamo a disposizione risorse importanti per promuovere il consumo dei prodotti di qualità attraverso campagne informative e di comunicazione, pubblicità, eventi, fiere, degustazioni e altre iniziative promozionali. Vogliamo rafforzare il ruolo dei produttori all’interno della filiera agroalimentare e accrescere la loro capacità di competere sui mercati, sostenendo la valorizzazione delle nostre produzioni e la loro riconoscibilità. È una sfida strategica per l’agricoltura siciliana che vede il governo Schifani impegnato in prima linea».