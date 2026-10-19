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Attualità Girone D

Promozione, sorrisi per Noto e Megara. Pari spettacolo nel derby

di Ottavio Gintoli ·
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Noto Calcio
Foto di Salvatore La Marca

Noto e Megara tornano alla vittoria, sconfitta pesante per la Megarese. Pareggio nel derby tra Canicattini e Cassibile. Questo il bilancio delle siracusane nella quinta giornata del girone D di Promozione.

Il Noto torna alla vittoria e lo fa nel derby contro il Frigintini (fino a 70 anni fa era una frazione della città Barocca) grazie a un gol di Castro a metà primo tempo. Vittoria rotonda e rassicurante per il Megara che passa 4 a 1 contro il Ragusa Boys in trasferta. In rete Carbonaro, Milazzo, Sinatra e Zagami. Sconfitta casalinga per la Megarese, sconfitta 4 a 0 dal Sant Anna Enna.

Nel derby tra Canicattini e Cassibile, invece, vince lo spettacolo con un piacevole 2 a 2: Daniele porta il Cassibile in vantaggio ma La Delfa e Rossito consentono al Canicattini di andare all’intervallo in vantaggio. Il gol del pari definitivo lo segna Orcellet.

Prossimo turno: derby tra Noto e Canicattini al Peppino Rizza, l’Atletico Megara riceve il Serradifalco mentre la Megarese va in trasferta contro il Pro Ragusa. Per il Cassibile sfida casalinga contro il Real Gela

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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