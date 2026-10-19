Promozione, sorrisi per Noto e Megara. Pari spettacolo nel derby

Attualità · Girone D

Noto e Megara tornano alla vittoria, sconfitta pesante per la Megarese. Pareggio nel derby tra Canicattini e Cassibile. Questo il bilancio delle siracusane nella quinta giornata del girone D di Promozione.

Il Noto torna alla vittoria e lo fa nel derby contro il Frigintini (fino a 70 anni fa era una frazione della città Barocca) grazie a un gol di Castro a metà primo tempo. Vittoria rotonda e rassicurante per il Megara che passa 4 a 1 contro il Ragusa Boys in trasferta. In rete Carbonaro, Milazzo, Sinatra e Zagami. Sconfitta casalinga per la Megarese, sconfitta 4 a 0 dal Sant Anna Enna.

Nel derby tra Canicattini e Cassibile, invece, vince lo spettacolo con un piacevole 2 a 2: Daniele porta il Cassibile in vantaggio ma La Delfa e Rossito consentono al Canicattini di andare all’intervallo in vantaggio. Il gol del pari definitivo lo segna Orcellet.

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Prossimo turno: derby tra Noto e Canicattini al Peppino Rizza, l’Atletico Megara riceve il Serradifalco mentre la Megarese va in trasferta contro il Pro Ragusa. Per il Cassibile sfida casalinga contro il Real Gela