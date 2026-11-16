Promozione, vince il Noto contro la Megarese, pari Megara. Perdono Cassibile e Canicattini

Sport · Girone B

Vince il Noto nel derby contro la Megarese, il Megara impone il pari alla capolista Santa Croce, sconfitta esterna per il Canicattini mentre il Cassibile si arrende in casa al Pro Ragusa.

Questo il resoconto dell’ultima giornata di Promozione, con una classifica che, soprattutto nella parte alta, si fa sempre più avvincente e, per le siracusane, anche interessante.

Merito di Megara e Noto. I neroverdi di Elio Moncada hanno imposto lo zero a zero al Santa Croce rallentandone la corsa e, nello stesso momento, non perdendo contatto e restando così a .

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Ringrazia il Noto che spinto dal solito grande pubblico trova 3 punti importanti allo scadere contro la Megarese: vincente la zampata di Gabrielli e Noto che torna a 4 punti dal Santa Croce.

Il Canicattini perde in casa del Serradifalco 3 a 1, rete della bandiera segnata da La Delfa.

Rammarico per il Cassibile che era andato in vantaggio con un gol di Figura e poi si è fatto rimontare dal Pro Ragusa.

Prossimo turno: il Noto gioca in trasferta contro il Pro Ragusa, la Magerese riceve il Qal’At (entrambi i match si giocano di sabato). Domenica tocca al Canicattini in casa contro il Frigintini, mentre il Megara va in trasferta contro la Barrese e il Cassibile contro la Sommatinese.