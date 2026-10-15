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Promozione, vincono Cassibile e Canicattini. Stop Noto, pari delle augustane

di Ottavio Gintoli ·
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Canicattini
Foto Canicattini Calcio

Vincono Cassibile, Canicattini, pareggio per Megara e la Megarese, sconfitta per il Noto. Questo il bilancio della quarta giornata del girone D di Promozione, turno che si è giocato ieri pomeriggio.

Il Cassibile ha vinto in casa 3 a 0 contro il Frigintini: in rete Costa, Vitelli e Fontana e biancazzurri che salgono a quota 7 punti.

Due punti più sopra, a quota 9, ci sono Noto e Canicattini. I granata hanno perso in casa di misura contro il Serradifalco, decisiva la rete di Caronia ma pesa sull’andamento del match l’espulsione di Cavallo (Noto). Noto che nel finale avrebbe potuto pareggiare con Castro e Ricca. Il Canicattini, invece, ha vinto in trasferta contro il Casmenarum Comiso: gol di La Delfa a pochi minuti dalla fine.

Pareggiano le megaresi: 1 a 1 in casa per la Megarese, andata in vantaggio con Sollano, 2 a 2 per il Megara in trasferta contro la Sant’Anna Enna, in rete Sinatra e Scapellato F.

Prossimo turno: Megarese-Sant’Anna Enna, Ragusa Boys-Megara e Frigintini-Noto si giocano sabato, poi Canicattini-Cassibile in programma domenica.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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