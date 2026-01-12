“Pronto, mi aiutate a tornare a casa?”: e il Comune di Solarino risponde “presente”

È una storia che premia il calore umano, che va oltre gli aspetti burocratici e amministrativi – pur necessari per scrivere il miglior lieto fine possibile – e che ricorda quanto siano spesso i piccoli gesti a fare la differenza nella frenetica quotidianità. Una storia che arriva da Solarino e che vede protagonisti un uomo di mezza età, la sua ex suocera e l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

A fine anno, al Comune squilla il telefono: un cittadino, che ha appena ricevuto un importante trapianto, sta per essere dimesso dall’Ismett di Palermo e chiede aiuto, una compagnia per rientrare a casa. In poche ore, la macchina del Comune è già in viaggio verso Palermo.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici: il trapianto, un decorso non proprio lineare e il tanto desiderato ritorno a Solarino, dove l’uomo può contare sull’ex suocera come prezioso e benevolo punto di appoggio. Nelle prossime settimane dovrà affrontare nuovi spostamenti per controlli e possibili terapie, ma il Comune ha già assicurato il proprio sostegno: l’uomo è seguito dal team dei Servizi Sociali e da diverse figure professionali che, spiegano dagli uffici comunali, “hanno già attivato servizi dedicati a proseguire la grande opera sanitaria effettuata a Palermo”.

“Quando è giunta da Palermo la notizia della imminente dimissione di un concittadino fragile – racconta Antonino Listo, responsabile settore Affari Amministrativi del Comune di Solarino – ci siamo interrogati con il sindaco su quale fosse il reale perimetro delle leggi che disciplinano la materia e come applicarle al caso di specie. In effetti quando il legislatore ha definito il concetto di “rete” da attivare in favore ai soggetti fragili, è fuori da ogni dubbio che si riferiva anche alla piena possibilità di inviare l’auto d’istituto a recuperare il nostro concittadino per riportarlo dai propri cari. Adesso è seguito dal nostro team e possiamo affermare che in questa sua battaglia non è solo”.