Pronto soccorso dell’Umberto I, il Pd lancia l’allarme: “Solo 5 medici su 22 previsti”

Politica · Sanità

La situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa torna al centro del dibattito sulla sanità provinciale. A sollevare la questione è il Gruppo di lavoro Sanità del Partito democratico di Siracusa, che ha espresso forte preoccupazione per la carenza di personale medico e per le condizioni in cui viene garantita l’assistenza ai pazienti.

Secondo i dati riportati dal quotidiano online La Civetta di Minerva, e che il Pd chiede di verificare ufficialmente, nel reparto sarebbero presenti appena cinque medici strutturati rispetto ai 22 previsti in organico. Una situazione che, se confermata, si inserirebbe in un contesto caratterizzato da circa 200 accessi giornalieri e da un bacino di utenza di circa 400 mila cittadini.

«La questione non riguarda soltanto la carenza di medici, ma la sicurezza delle cure, la qualità dell’assistenza e il diritto dei cittadini a ricevere risposte adeguate nel momento del bisogno», sottolinea il gruppo di lavoro, che ritiene non più sostenibile il ricorso continuativo a personale a gettone e a soluzioni temporanee per garantire il funzionamento di un servizio essenziale.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Nel documento viene espressa anche solidarietà a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, chiamato a lavorare in condizioni di forte pressione. Per il Pd, le carenze organizzative e strutturali non possono continuare a essere compensate attraverso gli sforzi degli operatori.

Il gruppo politico richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di rafforzare la medicina territoriale, attraverso Case della Comunità realmente operative, assistenza di prossimità e continuità assistenziale. Un modo, secondo il Pd, per ridurre gli accessi non urgenti al Pronto soccorso, evitando però di attribuire ai cittadini la responsabilità delle difficoltà del sistema.

Da qui la richiesta all’Asp di Siracusa e all’assessorato regionale alla Salute di chiarire la reale consistenza dell’organico medico, le modalità con cui viene garantita la presenza di professionisti esperti durante tutti i turni e le misure adottate per tutelare pazienti e operatori. Il Pd chiede inoltre un piano straordinario per il reclutamento di specialisti in Medicina d’emergenza-urgenza, con tempi e responsabilità precise.

Nel documento, firmato da Antonella Fucile per la Segreteria provinciale del Pd, viene chiamato in causa anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia, invitato a promuovere un confronto urgente con la direzione dell’Asp, la Regione e gli altri soggetti interessati.

“Non vogliamo alimentare allarmismi, ma nemmeno accettare che una situazione di tale portata venga considerata normale”, conclude il gruppo di lavoro, chiedendo che si passi dalle dichiarazioni agli interventi concreti per garantire un Pronto soccorso sicuro ed efficiente.