Pronto Soccorso di Siracusa. Lettera di una madre: “quando la burocrazia rischia di superare il buon senso”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata di una madre che questa notte ha subito una disavventura con la propria figlia di poco più di un anno al Pronto soccorso di Siracusa. Non per una polemica fine a sé stessa, ma per invitare a una riflessione su come vengono gestite le emergenze, in particolare quando riguardano i bambini piccoli.

“Durante la notte, la mia bambina di 15 mesi ha iniziato improvvisamente a respirare male. Mi sono spaventata, l’ho presa e l’ho portata subito in ospedale. Una volta arrivata in auto, ho trovato tutti i parcheggi interni transennati, ad eccezione dei posti riservati alle ambulanze. Per educazione e senso civico non avrei mai occupato quegli stalli, sapendo che ci possono sempre essere situazioni più urgenti della mia. Tuttavia, trovo problematico che non sia prevista alcuna alternativa o una zona di sosta rapida per un genitore che arriva da solo in auto con un bimbo piccolo di notte. Sono stata costretta a uscire dall’ospedale, cercare un parcheggio all’esterno, prendere la bambina in braccio e fare un lungo tratto a piedi per raggiungere il reparto.

Se per gli adulti si applicano regole rigide sui parcheggi e sugli accessi, per i bambini si dovrebbe trovare una soluzione diversa e più flessibile. Proprio a causa della preoccupazione del momento, inoltre, ho preferito fermarmi direttamente al citofono della Pediatria per chiedere che la bambina venisse controllata, spiegando la difficoltà respiratoria. Mi è stato risposto che prima avrei dovuto effettuare la regolare registrazione al Pronto Soccorso e che solo dopo sarebbe stato possibile visitarla.

Per dovere di cronaca, ci tengo a precisare che, una volta espletata la pratica burocratica al Pronto Soccorso e tornate in Pediatria, la bambina è stata regolarmente visitata. All’interno del reparto, inoltre, il personale medico e infermieristico si è dimostrato assolutamente gentile e disponibile. Il punto che desidero evidenziare, però, non riguarda la cortesia dei singoli operatori, che ringrazio, ma l’organizzazione del sistema. Io sono una mamma, non un medico. Non so se la situazione di mia figlia fosse effettivamente grave oppure no, ma nel momento in cui un genitore preoccupato suona al citofono di una Pediatria, si aspetta che la priorità assoluta sia dare un’occhiata immediata alla bambina per valutarne le condizioni, e solo dopo procedere con le pratiche amministrative. Finché le procedure burocratiche verranno messe davanti alla verifica immediata dello stato di salute di un bambino, difficilmente le cose potranno migliorare”.