Pronto soccorso di Siracusa senza climatizzazione, l’appello dell’Osservatorio civico

Attualità · Sanità

Un intervento urgente per ripristinare condizioni dignitose all’interno dell’ospedale Umberto I di Siracusa, a partire dal Pronto soccorso. A chiederlo è l’Osservatorio civico di Siracusa, presieduto da Salvo Sorbello, che denuncia una situazione resa ancora più critica dalle elevate temperature di questi giorni.

Secondo l’Osservatorio, “vengono segnalate, anche da parte di attendibili organizzazioni sindacali, disfunzioni molto gravi presso l’Umberto I di Siracusa“. Al problema ormai cronico delle lunghe attese al Pronto soccorso si aggiunge infatti il malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione, che interesserebbe lo stesso Pronto soccorso e, secondo le segnalazioni raccolte, anche altri reparti dell’ospedale.

“Una criticità che assume contorni particolarmente allarmanti in questi giorni di temperature elevate – sottolineano i rappresentanti dell’Osservatorio civico – e che richiede un intervento immediato. Anche attraverso soluzioni provvisorie, occorre garantire senza ulteriori ritardi condizioni dignitose sia per i pazienti sia per il personale sanitario, quotidianamente impegnato in un contesto già gravato da carenze di organico e sovraffollamento“.

L’Osservatorio richiama quindi l’attenzione sulla necessità di intervenire rapidamente per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti e assicurare condizioni ambientali adeguate all’interno della struttura sanitaria, soprattutto in un periodo caratterizzato da temperature particolarmente elevate.