Propaganda fascista su TikTok: affidato ai servizi sociali un sedicenne di Siracusa

Un giovane siracusano, che compirà sedici anni a luglio, è al centro di un’indagine per aver tentato di ricostituire un movimento d’ispirazione fascista, attività espressamente vietata dalla XII disposizione transitoria della Costituzione italiana. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Sicilia, nelal ricostruzione del giornalista Francesco Nania.

Il ragazzo, che si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso marzo, ha ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Catania la messa in prova ai servizi sociali.

Il giovane è stato considerato il promotore di un gruppo virtuale denominato “Nuove Reclute”. Per espandere il movimento, utilizzava principalmente TikTok, dove pubblicava contenuti per attirare coetanei, ostentando il saluto romano e utilizzando musiche nazi-fasciste. Oltre alla piattaforma video, il sedicenne aveva affisso a Siracusa dei volantini che invitavano a unirsi a un canale Telegram, all’interno del quale si incitava alla “rivoluzione fascista”.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’attività del gruppo non si limitava al web ma includeva propaganda razzista e denigratoria verso le istituzioni democratiche (utilizzando anche acronimi come “Acab”). Tra gli episodi contestati figurano anche l’imbrattamento della sede del partito Sinistra Italiana nel quartiere Santa Lucia, dove era stata disegnata una croce celtica.

Il giovane si era fatto fotografare insieme a un complice di 13 anni (non imputabile per legge) mentre esponevano il simbolo del PD rovesciato. Inoltre il giovane si è reso protagonista del furto di una bandiera dello Sri Lanka sottratta nottetempo da un esercizio commerciale.

Il ragazzo, che frequenta un istituto superiore a Siracusa, dovrà ora affrontare il percorso di messa in prova stabilito dal tribunale, sotto la supervisione dei servizi sociali. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 5 giugno. Alle attività del giovane avrebbero partecipato anche altri soggetti, attualmente in fase di identificazione da parte delle autorità.