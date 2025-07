Proposta di matrimonio sul palco con Giorgia sulle note di “Di sole e d’azzurro”

Durante il concerto di Giorgia a Siracusa, tappa del tour celebrativo Come Saprei 30, il palco si è trasformato in un palcoscenico d’amore. Mentre l’artista intonava la toccante Di sole e d’azzurro, un giovane spettatore ha colto l’attimo perfetto per inginocchiarsi e chiedere alla sua fidanzata di sposarlo, anello alla mano.

La risposta? Un sì emozionato che ha fatto esplodere l’applauso del pubblico. Giorgia, visibilmente commossa, ha invitato i futuri sposi a salire sul palco: “Che bello l’anello!”, ha esclamato sorridendo, per poi dare il cinque allo sposo con un complice “Bravo, mi sei piaciuto…”.