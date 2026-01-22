Proseguono a Siracusa le celebrazioni in onore di San Sebastiano, compatrono della città e protettore del Corpo di Polizia Municipale

Dopo la sospensione delle attività a causa delle allerte meteo, nel pomeriggio di ieri, 21 gennaio, le iniziative religiose sono riprese con la celebrazione eucaristica presieduta da Don Guido Scollo insieme alla Comunità di San Francesco d’Assisi. Alla funzione ha preso parte anche la Confraternita Maria SS Addolorata. La celebrazione è stata animata dal coro parrocchiale “I Cantori di San Francesco”, diretto dal Maestro Romualdo Trionfante.

Le celebrazioni continueranno nel pomeriggio di oggi: alle ore 18.00 il vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa, M8js. Sebastiano Amenta, presiederà la Santa Eucaristia con la partecipazione delle confraternite e delle associazioni religiose cittadine.

La celebrazione sarà animata dalla Corale Santa Lucia, diretta dal M° Cristiano Celesia e dalla M°2 Marinella Strano, rinnovando un appuntamento di profonda devozione per l’intera comunità siracusana.