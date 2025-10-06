Proseguono i lavori di consolidamento e rifacimento stradale in via XXIV Reggimento artiglieria peloritani a Melilli

Proseguono senza sosta i lavori di consolidamento e rifacimento stradale in via XXIV Reggimento Artiglieria Peloritani, a Melilli. Si tratta di un’opera strategica, fortemente voluta dall’Amministrazione Carta, mirata a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità in una zona altamente frequentata, che comprende il Convento dei Cappuccini e il vicino Campo Sportivo Comunale. L’intervento, per un valore complessivo di 1.200.000,00 euro, è interamente finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, attraverso specifico decreto.

“Questo progetto rappresenta un altro passo concreto nella direzione della rigenerazione urbana e del miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio – dichiara il sindaco Giuseppe Carta – Investire sulla sicurezza stradale e sulla qualità degli spazi pubblici significa investire sul benessere dei cittadini”.

I lavori sulla sede stradale si inseriscono in un quadro più ampio di interventi, che include la riqualificazione dell’intera area sportiva comunale adiacente. Il progetto, già avviato, prevede il restyling completo dei campi da tennis esistenti; la realizzazione di due nuovi campi da padel; la valorizzazione delle aree esterne, con la creazione di spazi attrezzati e zone di aggregazione; il rifacimento della tribuna e la ristrutturazione di spogliatoi e servizi igienici.

Tutti gli interventi sono concepiti nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione a sicurezza, accessibilità e inclusività. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori e a informare costantemente la cittadinanza sugli sviluppi, con l’obiettivo di restituire alla comunità luoghi pubblici più funzionali, accoglienti e moderni.