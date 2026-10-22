Protesta di agricoltori e allevatori ad Augusta, coda di autobotti davanti alla Sonatrach

Attualità · Caro carburanti

Agricoltori e allevatori sono scesi in strada a Siracusa per manifestare il proprio disagio, mentre davanti al deposito Sonatrach di Augusta si registra una lunga coda di autobotti. La protesta richiama l’attenzione sulle difficoltà che attraversano il comparto agricolo e sulle ricadute economiche che interessano anche altri settori produttivi del territorio.

Tra gli esponenti istituzionali presenti sul posto c’è stato il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che ha incontrato i contestatori. Il primo cittadino ha riferito di aver contattato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, per fare il punto sulle misure adottate dalla Regione Siciliana. Secondo quanto riportato da Parlato, è stato previsto un rimborso delle spese sostenute dagli agricoltori pari a 35 centesimi al litro, relativo al periodo compreso tra il 31 marzo e il primo ottobre.

Un intervento che rappresenta una misura di sollievo, ma che, secondo la valutazione espressa nel corso della protesta, non sarebbe sufficiente a risolvere le difficoltà del settore.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Sul fronte nazionale, nella tarda mattinata il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti e misure di sostegno per i settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 70 milioni di euro per sostenere le imprese agricole e della pesca alle prese con il caro carburanti. Per l’agricoltura sono stanziati 60 milioni di euro per un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi al litro.

Per la pesca sono previsti 10 milioni di euro, con un contributo pari al 10% delle spese sostenute nello stesso periodo. Per il comparto agricolo, le risorse saranno trasferite ad AGEA, individuata come autorità responsabile della gestione degli adempimenti relativi al regime di aiuto. Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione saranno definiti entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto; i pagamenti sono previsti entro i successivi trenta giorni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato il provvedimento sui social, sottolineando l’accordo raggiunto con le associazioni dell’autotrasporto e annunciando risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori.

“Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete“, ha dichiarato Meloni, pubblicando un video mentre era in corso la conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio dei ministri.

Alla manifestazione organizzata dagli agricoltori davanti alla Sonatrach di Augusta hanno aderito anche alcuni operai del polo petrolchimico siracusano. Nelle ore successive, i lavoratori sarebbero stati ricevuti dal prefetto di Siracusa, al quale hanno illustrato le proprie richieste per richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche che interessano lavoratori e famiglie.

Al centro delle istanze c’è la richiesta di istituire un tavolo di confronto con le aziende e le parti sociali, con l’obiettivo di individuare misure concrete a sostegno del reddito dei dipendenti del polo industriale e della zona Aerca.

I lavoratori segnalano le conseguenze dell’aumento del costo della vita e la conseguente perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni. Tra le proposte avanzate figurano indennità economiche, premi e buoni spesa, strumenti che potrebbero contribuire a sostenere le famiglie nelle spese quotidiane.

La richiesta è quella di avviare un confronto definito serio e costruttivo, affinché la tutela del potere d’acquisto e del reddito diventi una priorità per chi lavora nel polo industriale siracusano.

La protesta nel Siracusano si sviluppa dunque su più fronti: dalle difficoltà di agricoltori e allevatori alle richieste dei lavoratori del petrolchimico, accomunati dalla preoccupazione per l’aumento dei costi e per la tenuta dei redditi. Resta da verificare se gli interventi annunciati a livello regionale e nazionale riusciranno a offrire risposte sufficienti alle esigenze espresse dai manifestanti.