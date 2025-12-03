Protezione civile a Siracusa, dal 2015 lavori fermi per il nuovo Coc. Greco (Pd): “inaccettabile, la città è esposta a rischi”

Un Centro operativo comunale di protezione civile moderno, sicuro e adeguato agli standard previsti dalla normativa: Siracusa lo attende da quasi dieci anni, ma dei lavori avviati nel 2015 oggi non c’è alcuna traccia. A denunciarlo è il consigliere comunale Angelo Greco (Partito Democratico), che ha presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni all’amministrazione sui tempi e sulle responsabilità del blocco.

“Dal 2015 si aspetta un Centro operativo comunale e ancora non si sa nulla – attacca Greco – L’unica cosa certa è che il centro attuale è totalmente inadeguato. Non ha le caratteristiche minime per affrontare un’emergenza e intervenire con tempestività in caso di calamità naturali”. Secondo quanto emerso in aula, i lavori del nuovo Centro operativo sarebbero bloccati da anni a causa di un contenzioso amministrativo. È tutto fermo, infatti, in attesa della definizione di una consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, in conseguenza della contestazione dell’Amministrazione comunale in ordine ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.

“È inaccettabile — aggiunge Greco — che un contenzioso paralizzi per così tanti anni un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza cittadina. Siracusa è una città classificata a rischio medio-alto per calamità naturali: frane, alluvioni, bombe d’acqua, rischio sismico. Non possiamo continuare a rimandare”.

Le condizioni della sede attuale, situata nella zona di Pantanelli, restano uno dei punti più critici. “Parliamo di container — spiega — strutture inadeguate, collocate peraltro in un’area soggetta a rischio idrogeologico. Non può essere quella la sede deputata alla gestione delle emergenze di un’intera città”.

Il consigliere riferisce anche che durante il confronto in aula l’amministrazione ha sostenuto che nell’area “non è mai accaduto nulla”, nonostante negli ultimi vent’anni Siracusa abbia affrontato più volte eventi estremi. “Pensare che il fatto che finora sia andata bene garantisca sicurezza è un approccio pericoloso — commenta Greco —. Le emergenze non si gestiscono con la speranza, ma con la prevenzione“. Il Partito Democratico chiede che l’amministrazione acceleri per uscire dall’impasse e sbloccare definitivamente il progetto: “Bisogna chiudere questa vicenda e costruire finalmente il nuovo Centro operativo. Siracusa non può continuare ad affidarsi alla fortuna. Dobbiamo essere pronti ad affrontare emergenze climatiche, idrogeologiche e sismiche. Un moderno Centro operativo comunale non è un’opzione: è una necessità”.

Sul tema sono intervenuti anche i consiglieri Paolo Romano e Paolo Cavallaro di FdI: “Non viene detto nulla sulla probabile tempistica per la ripresa dei lavori oramai sospesi da parecchi anni. Eppure il tema della protezione civile è fondamentale, in una zona altamente sismica, come la nostra, e con svariati problemi anche di natura idrogeologica. Chiediamo di accelerare in modo che si completino i lavori e si apra la nuova sala operativa della Protezione civile”.