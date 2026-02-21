Protezione civile di Siracusa, i volontari di Avcs rientrano da Niscemi: “esperienza di cuore e dedizione”

L’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò, ringrazia l’Avcs di Siracusa per il lavoro svolto a Niscemi in occasione della frana. Dopo ventisei giorni di intenso lavoro, l’Avcs (Associazione Volontaria Città di Siracusa) ha concluso il proprio impegno nella preparazione dei pasti, attraverso la propria cucina mobile, a favore degli abitanti di Niscemi colpiti dalla frana. Il testimone è passato al gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi.

“Un lavoro costante e portato avanti senza sosta – scrive Imnrò -, che ha visto i volontari operare con spirito di servizio, senso di responsabilità e grande umanità. Giorni impegnativi ma ricchi di significato, durante i quali ogni piatto preparato è stato molto più di un semplice pasto: un gesto concreto di vicinanza e sostegno alla comunità”.

“Abbiamo dato tutto ciò che potevamo, mettendo anima e passione in ogni gesto”, fanno sapere dall’associazione, sottolineando come l’esperienza sia stata non solo operativa ma anche profondamente umana.

Numerosi i ringraziamenti ricevuti ma anche quelli che Avcs ha voluto esprimere al termine della missione: dalle associazioni di Niscemi alle squadre intervenute sul territorio, fino ai funzionari comunali e al Dipartimento regionale di protezione, civile che hanno garantito una presenza costante e un supporto continuo. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al direttore regionale Salvo Cocina, definito un punto di riferimento autorevole, capace di guidare le operazioni con equilibrio, forza e professionalità.

L’associazione lascia il campo con la consapevolezza di aver svolto il proprio dovere con impegno e dedizione, augurandosi di aver offerto non solo pasti caldi ma anche momenti di conforto e solidarietà. Si chiude così un capitolo intenso di servizio, che i volontari porteranno con sé come patrimonio di esperienza, emozioni e valori condivisi.