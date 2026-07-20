Attualità emergenza

Protezione Civile, doppio fronte a Siracusa: antincendio e rifornimento idrico a Ortigia

di Oriana Gionfriddo ·
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incendi

È stato un fine settimana particolarmente impegnativo per i volontari dell’Associazione Volontari Città di Siracusa OdV – Protezione Civile, chiamati a fronteggiare numerose emergenze che hanno interessato il territorio siracusano.

Le elevate temperature e il forte rischio incendi hanno richiesto un’intensa attività operativa delle squadre antincendio boschivo dell’associazione, intervenute in diversi scenari per contenere e domare i roghi, operando in costante sinergia con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile.

Parallelamente all’emergenza incendi i volontari sono stati impegnati anche nell’emergenza idrica che ha interessato Ortigia, Villaggio Miano e contrada Tivoli, dove, con l’impiego dell’autobotte dell’associazione, è stato garantito il rifornimento di acqua a supporto della popolazione, contribuendo ad alleviare i disagi causati dalla carenza idrica.

L’associazione Volontari Città di Siracusa rinnova il proprio impegno nel garantire assistenza alla cittadinanza, mettendo a disposizione uomini, mezzi e professionalità ogni qualvolta il territorio lo richieda.

Il presidente Giovanni Gambuzza, unitamente al Consiglio Direttivo, desidera esprimere un sentito e sincero ringraziamento a tutti i volontari che, con grande spirito di servizio, professionalità e sacrificio, hanno operato senza sosta durante tutto il fine settimana, affrontando condizioni particolarmente difficili e mettendo sempre al primo posto la tutela della collettività.

Un particolare ringraziamento viene inoltre rivolto all’assessore Sergio Imbrò per la costante presenza sul territorio, la vicinanza dimostrata ai volontari e il continuo sostegno alle attività di Protezione Civile, testimonianza concreta dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso chi quotidianamente opera al servizio della comunità.

L’associazione Volontari Città di Siracusa continuerà a garantire la massima disponibilità operativa, confidando nella collaborazione dei cittadini affinché, soprattutto durante il periodo di massimo rischio incendi, vengano adottati comportamenti responsabili e ogni principio d’incendio venga tempestivamente segnalato agli enti competenti.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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