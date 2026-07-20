Protezione Civile, doppio fronte a Siracusa: antincendio e rifornimento idrico a Ortigia

Attualità · emergenza

È stato un fine settimana particolarmente impegnativo per i volontari dell’Associazione Volontari Città di Siracusa OdV – Protezione Civile, chiamati a fronteggiare numerose emergenze che hanno interessato il territorio siracusano.

Le elevate temperature e il forte rischio incendi hanno richiesto un’intensa attività operativa delle squadre antincendio boschivo dell’associazione, intervenute in diversi scenari per contenere e domare i roghi, operando in costante sinergia con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile.

Parallelamente all’emergenza incendi i volontari sono stati impegnati anche nell’emergenza idrica che ha interessato Ortigia, Villaggio Miano e contrada Tivoli, dove, con l’impiego dell’autobotte dell’associazione, è stato garantito il rifornimento di acqua a supporto della popolazione, contribuendo ad alleviare i disagi causati dalla carenza idrica.

L’associazione Volontari Città di Siracusa rinnova il proprio impegno nel garantire assistenza alla cittadinanza, mettendo a disposizione uomini, mezzi e professionalità ogni qualvolta il territorio lo richieda.

Il presidente Giovanni Gambuzza, unitamente al Consiglio Direttivo, desidera esprimere un sentito e sincero ringraziamento a tutti i volontari che, con grande spirito di servizio, professionalità e sacrificio, hanno operato senza sosta durante tutto il fine settimana, affrontando condizioni particolarmente difficili e mettendo sempre al primo posto la tutela della collettività.

Un particolare ringraziamento viene inoltre rivolto all’assessore Sergio Imbrò per la costante presenza sul territorio, la vicinanza dimostrata ai volontari e il continuo sostegno alle attività di Protezione Civile, testimonianza concreta dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso chi quotidianamente opera al servizio della comunità.

L’associazione Volontari Città di Siracusa continuerà a garantire la massima disponibilità operativa, confidando nella collaborazione dei cittadini affinché, soprattutto durante il periodo di massimo rischio incendi, vengano adottati comportamenti responsabili e ogni principio d’incendio venga tempestivamente segnalato agli enti competenti.