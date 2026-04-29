Protezione Civile, l’assessore Imbrò alla “Maratona dei Sindaci”: “Al lavoro per aggiornare il piano di prevenzione”

L’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò, ha rappresentato il Comune di Siracusa alla “Maratona dei sindaci”, momento regionale di confronto dedicato alla pianificazione e alla gestione delle emergenze. Un’occasione che ha messo in evidenza una Sicilia che ha cambiato passo sul fronte della cultura di protezione civile, con numeri in costante crescita.

Secondo il monitoraggio del Dipartimento regionale, infatti, sono infatti 186 i comuni siciliani che si sono dotati di un piano aggiornato di Protezione civile. Tra questi anche Siracusa, che si prepara ad un ulteriore aggiornamento dello strumento di pianificazione.

«La Protezione Civile non è solo gestione dell’emergenza, ma soprattutto prevenzione, programmazione e conoscenza del territorio», ha sottolineato l’assessore Imbrò. «La pianificazione – prosegue – è il primo vero presidio di sicurezza per le nostre comunità e deve essere costantemente aggiornata per rispondere a scenari in continua evoluzione. La “Maratona dei sindaci” ha confermato quanto sia fondamentale il coordinamento tra istituzioni, enti e strutture operative. Solo attraverso una rete efficiente e ben organizzata è possibile garantire risposte tempestive e adeguate in caso di necessità».

Un ruolo centrale è svolto anche dal mondo del volontariato. “Alle associazioni ed ai volontari va il nostro più sincero ringraziamento – aggiunge Imbrò – poiché il loro impegno quotidiano, spesso silenzioso e determinante, rappresenta un valore imprescindibile del sistema di Protezione civile. Siracusa può contare su una rete solida e preparata, che continueremo a sostenere e valorizzare insieme al sindaco Francesco Italia, che ringrazio per avere espressamente voluto che fossi io a rappresentarlo all’appuntamento regionale».