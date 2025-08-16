Protezione Civile, Siracusa ospita 200 volontari da tutto il mondo

Duecento volontari da cinque continenti saranno i protagonisti della prima edizione delle Giornate Internazionali del Volontariato di Nuova Acropoli in Protezione Civile che si terranno dal 25 al 29 agosto 2025 a Siracusa.

Si sono, infatti, da poco chiuse le iscrizioni all’evento addestrativo riservato agli iscritti a Nuova Acropoli a livello internazionale. Ognuno dei 60 Paesi dove l’associazione è presente ha avuto l’opportunità di indicare i componenti della propria delegazione per uno scambio di Best Practices in materia di rischio idraulico e idrogeologico.





Organizzata per l’Italia da Nuova Acropoli Siracusa su mandato di Nuova Acropoli Italia ODV, l’attività ha il patrocino e la collaborazione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, del Comune di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

La scelta dell’Italia non è casuale. Il sistema di Protezione Civile italiano è certamente un punto di riferimento a livello istituzionale, ma anche tra le associazioni che si riconoscono parte dell’Organizzazione Internazionale Nuova Acropoli il modello Italia ha fatto scuola sin dagli anni ’90. È stato, infatti, proprio un italiano, Sandro Spagnoli, a promuoverlo, ricoprendo per primo l’incarico di Direttore Internazionale di Nuova Acropoli in Protezione Civile.

Scopo principale del momento addestrativo sarà quello di testare il livello di preparazione, organizzazione e capacità di ogni attore partecipante in diversi scenari emergenziali ed inoltre sarà un’opportunità per favorire la collaborazione tra diversi gruppi comunali ed enti del soccorso.

Per i volontari di Nuova Acropoli sarà importante mettere alla prova la capacità ed i tempi di risposta in caso di evento alluvionale dovuto a condizioni temporalesche estreme con conseguenti nubifragi coinvolgenti la popolazione.

L’esperienza umana sarà l’aspetto saliente dell’evento, che porterà ad unire tante diverse realtà culturali, etniche e sociali all’insegna di un unico obiettivo “Essere utili dove necessita”.