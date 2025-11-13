Protocollo tra Cna Siracusa e Consorzio Mandorla di Avola: lunedì 17 la presentazione

CNA Siracusa annuncia la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’Intesa con il Consorzio della Mandorla di Avola, che si terrà lunedì 17 novembre alle ore 12.00 presso la Sala Pietro Speranza di CNA Siracusa in via Trapani 78.

L’accordo sancisce un’azione congiunta tra produttori e trasformatori per la valorizzazione della Mandorla di Avola, con l’obiettivo di stimolarne l’utilizzo nel rispetto della tipicità e della territorialità, rafforzando il legame tra eccellenza agricola e filiere di trasformazione.

Alla conferenza stampa interverranno: Giorgio Cappello, presidente del Consorzio della Mandorla di Avola, Francesco Midolo, direttore del Consorzio della Mandorla di Avola, Rosanna Magnano, Presidente territoriale CNA Siracusa

I Presidenti di settore CNA Siracusa: Cristina Rizzo – Pasticceri, Francesco Annino – Agricoltura, Franco Neri – Agroalimentari, Fabio Salonia – Turismo

“Sarà un momento di grande rilievo per il territorio e per le imprese, volto a rafforzare la collaborazione tra CNA e il Consorzio della Mandorla di Avola, promuovendo un prodotto simbolo della nostra identità”, spiegano da Cna.