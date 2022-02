“Prove di guerra” sui cieli della provincia di Siracusa: caccia a bassa quota per tutta la giornata

Interesse e un pizzico di preoccupazione. Queste le “sensazioni” provate ieri dai tanti abitanti di Pachino e Portopalo che per l’intera giornata di domenica hanno segnalato a più riprese il passaggio – anche a bassa quota – di diversi aerei militari. Un fatto che, nonostante la zona sia spesso oggetto di esercitazioni – ha avuto una eco differente viste le notizie internazionali delle ultime settimane in cui si è parlato di possibili “venti di guerra” tra la Russia e l’Ucraina. Ma fortunatamente, come confermato da fonti militari, quando accaduto ieri non è null’altro che una normale esercitazione, come tante altre che si svolgono nel Mediterraneo.

L’ultima non più tardi di tre giorni fa quando un Av8B Harrier era decollato dalla pista della portaerei Cavour, poi un altro, infine un terzo nel giro di pochi minuti. E a qualche miglio di distanza, dei Rafale hanno spiccato il volo dalla nave francese Charles De Gaulle. Il tutto in un ampio specchio di mare nel Tirreno meridionale, a circa 70 miglia a nord della costa della Sicilia. Le due pattuglie aeree si sono cercate, inseguite e messe alla prova. In sostanza, si esercitano.

L’esercitazione aeronavale congiunta delle Marine militari di Italia e Francia non è la prima nel suo genere ed era già prevista da tempo, ma assume un’altra rilevanza alla luce della cooperazione bilaterale rafforzata, sancita poco più di due mesi fa dalla firma del Trattato del Quirinale. E, soprattutto, arriva in un momento di tensioni geopolitiche tra Est e Occidente, con un Mediterraneo affollato di navi, teatro di manovre russe che, se al momento non appaiono aggressive, vanno comunque tenute d’occhio nella loro rotta verso il Mar Nero. Ma questa, così come quella di ieri resta solo un’esercitazione in una rotta che viene anche spesso battuta dagli aerei militari nelle normali procedure di pattugliamento.