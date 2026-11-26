Politica · Nota Stampa

“Accolgo con grande soddisfazione il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega che prevede il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali. Un importante passo avanti per la democrazia, la rappresentanza territoriale e la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni. È una battaglia che la Lega porta avanti da anni e che ha contribuito a dare concretezza a questo percorso di riforma”, lo dice Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta e commissario provinciale e vice commissario regionale di Lega-Italia Federale – Siracusa.

“Ho sempre creduto in una politica che nasce dal basso, dall’ascolto delle comunità, dal confronto con gli amministratori locali e dalla conoscenza delle reali esigenze dei territori. Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti provinciali significa rafforzare il rapporto di fiducia tra elettori e istituzioni, ma anche responsabilizzare chi è chiamato ad amministrare. Penso alla nostra provincia di Siracusa, alle differenti esigenze dei suoi 21 Comuni, ma anche alle condizioni di estrema difficoltà economico-finanziaria in cui versa il Libero Consorzio comunale. Una situazione debitoria che ne condiziona pesantemente la capacità operativa e di programmazione”, aggiunge.

“Il ripristino dell’elezione diretta deve quindi essere accompagnato da un percorso di risanamento finanziario e da un’adeguata dotazione di risorse. Non possiamo restituire piena rappresentanza democratica a enti che rischiano di non avere gli strumenti economici per esercitare le proprie funzioni. Dalla viabilità all’edilizia scolastica, dalla pianificazione territoriale al coordinamento tra i Comuni, parliamo di competenze che incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo, al ripristino dell’elezione diretta dovrà accompagnarsi la garanzia di risorse e strumenti adeguati per esercitare pienamente queste funzioni”, prosegue.

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“Auspico che il percorso parlamentare proceda speditamente e che anche in Sicilia, nel rispetto delle prerogative della nostra autonomia speciale, si possa arrivare al superamento del sistema di elezione di secondo livello. La partecipazione popolare non è mai un ostacolo ai processi decisionali, ma il fondamento della loro legittimità democratica”, conclude.