Province: dopo il ko all’Ars, in Sicilia verso applicazione della “Delrio” con il voto di secondo livello

“Pieno sostegno e convincimento” al ripristino dell’elezione diretta nelle ex Province, ma avanti, nell’attesa della riforma a livello nazionale, dell’applicazione della legge Delrio con l’elezione di secondo livello “per mettere fine alla lunghissima stagione dei commissariamenti negli enti”. La riforma delle Province, su cui è andata in frantumi la maggioranza di centrodestra all’Ars, è stata al centro del confronto tra il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e l’ex governatore e leader Mpa, Raffaele Lombardo, che si è detto favorevole al voto di secondo livello in attesa del superamento della Delrio. Linea anticipata questa mattina dal deputato regionale Giuseppe Carta durante l’intervista in diretta su SiracusaNews.

Via d’uscita che ha trovato orecchie attente da parte dell’esponente di Forza Italia e che sarà di sicuro oggetto del Tavolo di centrodestra auspicato da entrambi nel corso del faccia a faccia. Incontri con i leader della coalizione che proseguono da ieri dopo il doppio ko subito nei giorni scorsi a Sala d’Ercole sulle Province e sulla ‘Salva-ineleggibili’.