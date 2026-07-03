Province, riparte l’iter per il ritorno all’elezione diretta di presidenti e consiglieri

La Regione Siciliana avvia il percorso per il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali. L’iter è stato formalmente avviato dall’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, guidato dall’assessore Elisa Ingala, con l’obiettivo di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti negli enti di area vasta.

Il disegno di legge, attualmente in fase di definizione, sarà presentato entro le prossime ore alla commissione competente dai parlamentari del gruppo autonomista e da gran parte dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana che hanno già espresso il proprio sostegno al ritorno del voto diretto per le ex Province.

Secondo quanto riferito dall’assessorato, l’iniziativa punta a colmare quello che viene definito un “vuoto democratico”, riportando la legittimazione popolare alla guida degli enti provinciali e rafforzando il rapporto tra istituzioni e territori.

«Il ripristino del voto diretto è una precisa scelta politica di democrazia e partecipazione – afferma l’assessore regionale alle Autonomie Locali, Elisa Ingala –. I cittadini devono poter tornare a scegliere direttamente chi li rappresenta e chi amministra il territorio. È un cambiamento atteso, che mette al centro il valore del consenso e la responsabilità verso gli elettori».

Nelle prossime settimane sarà inoltre organizzato un convegno dedicato alla riforma, nel corso del quale saranno illustrati i contenuti principali del disegno di legge. L’iniziativa, nelle intenzioni dell’assessorato, rappresenterà un’occasione di confronto e approfondimento, finalizzata a garantire la massima informazione su una riforma destinata a incidere sull’assetto istituzionale della Sicilia.