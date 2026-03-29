Provoca un incidente all’ingresso di Siracusa e poi scappa: individuato dalla Polizia Municipale

Un incidente stradale con fuga si è verificato a Siracusa nei pressi del centro commerciale Centro Commerciale Archimede, dove un automobilista, dopo aver urtato il veicolo di una donna, si è allontanato senza prestare soccorso.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare le indagini da parte della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e per raccogliere gli elementi utili all’identificazione del responsabile. Grazie a un’attività investigativa tempestiva e accurata, gli agenti sono riusciti a risalire al conducente in tempi rapidi.

L’uomo è stato individuato in una località diversa dal comune aretuseo, circostanza che ha reso necessario un ulteriore lavoro di coordinamento tra le forze dell’ordine. Fondamentale, infatti, si è rivelata la collaborazione con la Polizia di Stato, che ha consentito di chiudere il cerchio attorno al responsabile.

Nei confronti dell’automobilista scatterà il deferimento all’autorità giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga dopo incidente stradale, condotte particolarmente gravi che mettono a rischio l’incolumità delle persone coinvolte.