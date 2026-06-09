“Psicoterapia e Neurosviluppo: nuove sfide, complessità diagnostica e percorsi evolutivi”, il seminario a Siracusa

Si terrà il 12 e 13 giugno 2026 al Museo Archeologico Paolo Orsi a Siracusa il seminario “Psicoterapia e Neurosviluppo: nuove sfide, complessità diagnostica e percorsi evolutivi”, un evento formativo esperienziale rivolto a psicologi, medici, studenti universitari di psicologia o medicina, psicoterapeuti, psichiatri, professionisti delle relazioni di cura e dell’educazione.

Negli ultimi anni, i disturbi del neurosviluppo – i più conosciuti sono Autismo e ADHD, caratterizzati da una specifica evoluzione del sistema nervoso centrale – sono aumentati in modo significativo, almeno per quanto riguarda le richieste che arrivano agli specialisti.

Un articolato confronto fra professionisti della salute psichica porrà il focus sulla tematica dei disturbi del neurosviluppo, integrando prospettive diagnostiche, epistemologiche e clinico-relazionali e approfondendo i vissuti esperienziali, il significato clinico delle autodiagnosi in età adulta e la relazione tra diagnosi, costruzione di senso e richiesta di aiuto grazie anche ad attività esperienziali in piccoli gruppi.

Il seminario è organizzato dall’Istituto di Gestalt HCC Italy, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Università. Si tratta di un’opportunità di formazione per gli specializzandi, spiega la dottoressa Margherita Spagnuolo Lobb, direttore dell’istituto e ideatrice del programma, e per tutti i professionisti della salute mentale che desiderano approfondire la tematica proposta.

Attraverso delle attività esperienziali in piccoli gruppi, inoltre, sarà possibile la discussione di casi clinici inerenti al neurosviluppo.

Il seminario sarà guidato da un team di psicoterapeuti della Gestalt e ospiterà interventi di rilevanti specialisti del settore, come il professore Santo Di Nuovo e il professore Antonio Narzisi. A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di frequenza, inoltre la partecipazione consente di ottenere n. 9,8 crediti ECM validi per diverse professioni sanitarie.