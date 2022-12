Il comando di Polizia municipale di Augusta recentemente è stato oggetto di azioni diffamatorie perpetrate più volte via social network da un automobilista che, per questo, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per una pluralità di reati.

Lo fa sapere lo stesso comando di corso Sicilia che, in una nota, spiega che un automobilista augustano, “avendo violato il Codice della strada, è stato sanzionato nel pieno rispetto delle regole previste dal codice della strada, mediante preavviso di accertamento sul parabrezza. L’automobilista, percependo presuntivamente ingiusta la sanzione, non ha ritenuto procedere secondo legge, ma illegalmente, diffamando, in maniera aggravata l’istituzione della Polizia municipale/locale e gli operatori posti alla sua dipendenza durante l’ espletamento del proprio servizio”.

Da qui le numerose pubblicazioni anche video, pubblicate in un noto social network, effettuate senza alcuna preventiva autorizzazione riprendendo volti e targhe, e “soprattutto con affermazioni diffamanti a mezzo stampa, che ledono gravemente, il decoro e l’ immagine del corpo di polizia municipale di Augusta” – prosegue la nota nella quale si sottolinea anche che il territorio augustano su cui gli uomini e donne della Polizia municipale di Augusta intervengono, su richiesta dei cittadini, è vastissimo, pari cioè a 110 chilometri quadrati così come numerose sono le attività della polizia municipale a cui si deve fare fronte e connesse non solo a servizi di polizia stradale, ma anche di polizia edilizia/ giudiziaria, polizia annonaria e commerciale, polizia investigativa/informativa, Polizia veterinaria/ambientale.

Per non parlare dell’ organico drasticamente ridotto all’osso dalle 38 unità tra agenti ed ufficiali del 2000 che oggi si è ridotto a 25 agenti e un ufficiale, a fronte di un aumento di problematiche sociali e di competenze aggiuntive.

“Non si può sottacere sulla gravissima e storica carenza di organico. Si è ben coscienti delle difficoltà consequenziali, dei limiti oggettivi derivanti dalla carenza di personale e delle pratiche positive “possibili” poste in essere dall’amministrazione comunale– si legge ancora- Si è certi, che la quasi totalità di cittadini augustani sono consapevoli di ciò, e che collaborano quotidianamente al miglioramento del senso civico e per la civile convivenza, rispettando le regole nei parcheggi e nei comportamenti alla guida, e soprattutto prendendo le distanze dai leoni di tastiera che vorrebbero intimidire e diffamare il comando di Polizia municipale di Augusta nell’attività quotidiana. Vi è un solo modo di evitare le sanzioni al codice della strada, e cioè, rispettare le sue regole in generale ed in particolare nei parcheggi e nel comportamento alla guida”.

E’ in corso, infine, una separata attività d’indagine per affermazioni diffamatorie perpetrate a mezzo social network nei confronti dell’istituzione comunale della polizia municipale, “che non arretrerà di un millimetro nel precipua finalità di lavorare unitamente alle forze dell’ordine per migliorare il senso civico del territorio”.