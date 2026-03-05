Pubblicazione per estratto della sentenza per il reato di diffamazione aggravata ai danni del prof. Carmelo La Rosa

Il Giudice, Dott.ssa Ersilia Guzzetta , all’udienza del 22 gennaio 2026 , ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:

ITALIA SEBASTIANO DOMENICO , nato a Catania l’8.10.1979 .

IL FATTO L’imputato è stato tratto a giudizio per il reato di diffamazione aggravata (artt. 81 cpv, 595 c. 2 e 3 c.p.) commesso ai danni della memoria del Prof. Carmelo La Rosa.

Nello specifico, l’Italia ha pubblicato sul social network Facebook , tra il 25 settembre e l’11 ottobre 2023, commenti gravemente lesivi della reputazione del defunto professore in occasione della cerimonia di intitolazione della biblioteca civica di Floridia alla sua memoria.

Nelle sue comunicazioni pubbliche, l’imputato definiva il Prof. La Rosa come “un malfattore, un filibustiere, un molestatore di ragazzine…” e asseriva che il medesimo avesse conseguito il titolo accademico solo grazie a “raccomandazioni”. Tali espressioni sono state ritenute dal Tribunale obiettivamente idonee a ledere la reputazione del soggetto offeso, provocando un turbamento nella collettività e nei familiari .

(P.Q.M.) Il Tribunale di Catania, visti gli articoli di legge:

Dichiara ITALIA Sebastiano Domenico colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di € 200,00 di multa , oltre al pagamento delle spese processuali .

Condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (Indomenico Carmela, La Rosa Maria e La Rosa Sebastiano), da liquidarsi in separata sede civile .

Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi € 1.797,00 , oltre accessori di legge .

Ordina la pubblicazione , a spese dell’imputato e per una sola volta, della presente sentenza per estratto sulla cronaca locale del quotidiano “Siracusa News – Giornale di Sicilia” .

Catania, 22.01.2026.

Il Giudice (Dott.ssa Ersilia Guzzetta)