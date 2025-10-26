Pudm a Siracusa: Pci e Mare Libero chiedono di restituire le spiagge ai cittadini

Il mare di Siracusa torna al centro del dibattito pubblico. Dopo l’adozione del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) da parte della Giubnta, le reazioni non si sono fatte attendere. Il Partito Comunista Italiano e l’associazione Mare Libero APS/ETS hanno presentato nei giorni scorsi una lunga serie di osservazioni e proposte per chiedere una revisione sostanziale del piano. Entrambi i documenti partono da una stessa convinzione: il mare è un bene comune, e deve tornare a essere accessibile a tutti.

Il Pudm, adottato con delibera di Giunta n. 81/2025, ridisegna la mappa delle concessioni lungo la costa siracusana. Nelle intenzioni del Comune, lo strumento doveva rappresentare un equilibrio tra tutela ambientale, libero accesso e sviluppo economico. Ma per chi da anni osserva da vicino l’evoluzione del litorale, quel bilanciamento non c’è.

“Il Piano presenta elementi di criticità sostanziale che ne compromettono l’equilibrio e l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico – scrive Mare Libero, denunciando una “progressiva e inaccettabile privatizzazione del litorale urbano”.

Anche il PCI parla di “un’occasione mancata per restituire davvero il mare ai cittadini”, e contesta che “nelle spiagge di Fontane Bianche e Arenella la quota effettivamente libera sia inferiore al 50%, e in alcuni anni possa scendere anche sotto questa soglia per via dell’erosione”.

Le due organizzazioni chiedono una riduzione drastica delle concessioni private. Il PCI propone un limite del 35%, mentre Mare Libero scende fino al 25% ad Arenella, prevedendo la demolizione dei vecchi stabilimenti balneari come l’ex Lido Polizia, l’ex Lido Aeronautica e il Lido Arenella: strutture abbandonate o fatiscenti che, secondo l’associazione, “devono essere abbattute per restituire alla collettività ciò che è pubblico per diritto”.

Mare Libero punta il dito sul Circolo Velico alla Costa del Sole, dove la realizzazione di piattaforme in cemento “avrebbe alterato le correnti e provocato l’erosione dell’arenile”. L’associazione chiede che l’autorizzazione venga rivista e che la struttura sia “ricostruita in modo sostenibile e permeabile al moto ondoso”.

Entrambi i documenti denunciano la presenza di tratti di costa “da decenni preclusi alla cittadinanza”, in particolare tra Porto Piccolo e il Monumento ai Caduti, oggi occupati da concessioni o aree chiuse.

Il PCI chiede che “non ci si limiti a constatare l’inaccessibilità, ma si prevedano soluzioni per ripristinare i passaggi e gli affacci al mare”.

Mare Libero si concentra invece sull’accesso da via Sant’Agostino verso la Pillirina, oggi sbarrato da recinzioni precarie e incuria: “una ferita simbolica che rappresenta il distacco fra la città e il suo mare”.

Si chiedono anche il ripristino e la messa in sicurezza delle scalinate storiche e la realizzazione di discese a mare stabili e inclusive. Non solo critiche: entrambe le realtà avanzano anche proposte concrete per un modello di fruizione più equo. Il PCI propone la creazione di solarium pubblici e misti (50% pubblico e 50% privato) a Forte San Giovannello, Costa del Sole e Pane e Biscotti.

Mare Libero chiede di prevedere chioschi sociali nei solarium pubblici, dove offrire servizi a prezzi calmierati: bevande e alimenti non alcolici gestiti tramite bandi trasparenti, “per garantire accesso anche alle classi meno abbienti e un parziale rientro economico per il Comune”.

“Non si tratta di essere contro i privati – chiarisce Fabrizio Raso, coordinatore regionale di Mare Libero – ma di restituire equilibrio tra interesse pubblico e iniziativa economica. Il mare non può essere recintato”.

Sul fronte della mobilità e della sostenibilità, le due realtà si trovano ancora una volta d’accordo: servono piste ciclopedonali e collegamenti pubblici verso le spiagge, per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’accessibilità. Il PCI propone un lungo percorso archeo-naturalistico tra Ognina e Fontane Bianche, mentre Mare Libero rilancia l’idea di un tratto di mare dedicato al nuoto libero e agonistico, come avviene in molte città europee.

Al di là dei numeri e delle tavole tecniche, il messaggio che emerge è politico e culturale: la riappropriazione collettiva del mare come diritto civico e simbolo identitario. “Siracusa non può più permettersi un mare a due velocità – scrive il PCI – quello dei lidi per chi paga e quello invisibile per chi non può”.

“Il mare è un diritto, non un privilegio – ribadisce Mare Libero – e le nostre proposte vogliono solo restituirlo ai cittadini, alle famiglie, ai bambini, agli anziani che da troppo tempo lo guardano da lontano.”