Pugilato, la nazionale U19 pronta per gli Europei: tra i tecnici anche il siracusano Alota

Ultimo stage di preparazione per la nazionale italiana di pugilato, che dal 17 al 28 settembre si allenerà a Tata, in Ungheria, in vista dei Campionati Europei U19 in programma a Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 30 settembre al 9 ottobre.

La squadra azzurra sarà guidata dal direttore tecnico Franco Federici, figura di grande esperienza e già protagonista di successi internazionali che hanno arricchito il medagliere italiano. Al suo fianco ci saranno Nazzareno Mattei (FF.OO.) e il tecnico siracusano Massimiliano Alota, veterano del ring e punto di riferimento per la crescita dei giovani pugili. Alota, già al seguito delle squadre giovanili e della nazionale olimpica, ha preso parte nel 2024 anche alle Olimpiadi di Parigi.

La rosa dei pugili azzurri convocati – 50 kg: Orlando; 55 kg: Mencaroni; 60 kg: Turrin; 65 kg: Bramerini; 70 kg: De Micco; 75 kg: Nocadello; 80 kg: Morale e 90 kg: Corona