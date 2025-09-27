“Puliamo il mondo”: appuntamento al parco Ozanam a Siracusa

Lo scorso weekend, in migliaia lo hanno dimostrato. Con le mani in pasta (o meglio, tra i rifiuti) è stata celebrata la 33ª edizione di Puliamo il Mondo, restituendo bellezza a tantissimi luoghi in Italia. Un insieme di persone che, con guanti, pinze, sacchi, scope e rastrelli, ha lavorato sodo per dare nuova vita a piazze, strade, parchi urbani, aree verdi, spiagge, sponde di fiumi e laghi in tutta Italia, portando un bellissimo messaggio di pace.

“Puliamo il mondo” si terrà al parco Ozanam a Siracusa il 4 ottobre a partire dalle 9,30. Una mattinata di volontariato ambientale dedicata alla pulizia e alla raccolta differenziata dei materiali eventualmente rinvenuti. L’iniziativa è organizzata assieme alla Cooperativa Sociale Valica di Siracusa e Città Educativa con il patrocinio gratuito del Comune di Siracusa.