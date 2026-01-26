Pulizia caditoie a Rosolini, il Pd: “l’Amministrazione ignora le direttive del Prefetto, bisogna intervenire subito”

Il Consigliere comunale Davide Soli e il Direttivo del Partito Democratico Circolo “Pietro Assenza” esprimono profondo dissenso e una ferma critica nei confronti dell’Amministrazione comunale Spadola in merito alla gestione della manutenzione urbana e della prevenzione del rischio idrogeologico.

Al centro della denuncia vi è la mancata pulizia di tombini e caditoie molti dei quali pieni di terra, un’operazione che il Prefetto di Siracusa, durante la riunione dello scorso 9 Ottobre 2025 aveva indicato come priorità assoluta ed urgente per tutti i Comuni della provincia. L’obiettivo era chiaro: garantire il corretto deflusso delle acque ed evitare il pericoloso “effetto diga” in caso di forti piogge.

“Nonostante i solleciti istituzionali, l’Amministrazione Comunale sembra aver ignorato non solo le direttive prefettizie, ma anche il richiamo nella seduta del Consiglio Comunale del 13 Ottobre 2025 quando l’ex consigliere comunale del PD Piergiorgio Gerratana aveva sollecitato ufficialmente la giunta ad attivarsi immediatamente, prevedendo i rischi a cui la città sarebbe andata incontro con l’arrivo dell’inverno. – si legge in una nota del Pd di Rosolini – Siamo reduci dalle giornate del 19 e 20 Gennaio 2026 dove l’allerta rossa per il Ciclone Harry ha tenuto la nostra comunità con il fiato sospeso. Se oggi non piangiamo danni ingenti a case e strade è solo per fortuna, non certo per merito di una programmazione che, da parte di questa Amministrazione Comunale, è stata totalmente superficiale. Ciò che rende la situazione inaccettabile e paradossale è la disponibilità di risorse economiche specifiche che l’Amministrazione Comunale non ha saputo o voluto utilizzare. Infatti, nel mese di Maggio 2025 il Comune di Rosolini è stato beneficiario di un finanziamento di €.100.000,00 da parte del Dipartimento Regionale alle Infrastrutture per la “rigenerazione urbana e piano straordinario di pulizia del territorio”. Tra le attività previste è incluso anche l’intervento di pulizia chiusini e caditoie con autobotte canal-jet e 2 operatori, aspirazione e smaltimento dei materiali presso impianti autorizzati per un importo complessivo di €.5.500,00. Ci chiediamo e denunciamo con forza perché, con i soldi già in cassa da mesi, non è stato ancora dato il via ai lavori? È inconcepibile che una procedura così lineare resti ferma al palo mentre i cittadini rischiano di vedere le proprie abitazioni allagate. Il Partito Democratico di Rosolini sottolinea come la politica dei “piccoli interventi di facciata” non sia più sufficiente a coprire le carenze gestionali della giunta Spadola. Non può e non deve fare notizia la semplice sostituzione di un palo dell’illuminazione, che rientra nell’ordinaria amministrazione, e ci è voluto il Ciclone Harry per sostituirlo altrimenti sarebbe rimasto ancora per altri giorni! I cittadini devono, invece, indignarsi di fronte all’incapacità di programmare interventi vitali per la sicurezza pubblica, specialmente quando le risorse finanziarie sono già disponibili. La sicurezza del territorio non si gestisce con i post sui social, ma con i fatti e con la prevenzione, alcune opere, infatti, sono già finanziate ed in corso d’opera sicuramente non grazie a questa Amministrazione.”

Il Consigliere Davide Soli e il PD circolo “Pietro Assenza” chiedono all’Amministrazione comunale risposte immediate e l’avvio istantaneo delle operazioni di pulizia, prima che la prossima ondata di maltempo trasformi la negligenza amministrativa in un disastro annunciato.