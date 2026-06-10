Pulizia delle spiagge, dalla Regione quasi un milione di euro: in provincia di Siracusa solo due istanze presentate

Quasi un milione di euro per garantire la pulizia delle spiagge e migliorare la fruizione del demanio marittimo siciliano. Con un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente è stata approvata la ripartizione delle risorse destinate ai Comuni costieri dell’Isola.

Sono 53 le amministrazioni che hanno presentato istanza di finanziamento e 52 le richieste ritenute ammissibili, per un importo complessivo di 990.042,23 euro. Un risultato che consentirà agli enti locali di intervenire tempestivamente lungo le coste siciliane, garantendo decoro, sicurezza e una migliore accoglienza per cittadini e turisti durante la stagione balneare.

In provincia di Siracusa sono stati due i Comuni a presentare istanza: Augusta ed Avola. Ed entrambe le istanze sono state accolte. Il Comune di Augusta a fronte di 220 mila euro richiesti si è visto assegnare un finanziamento di circa 84mila euro. Il Comune di Avola ne aveva chiesti circa 30mila euro e invece ne riceverà 19mila

«Con questo provvedimento – dice l’assessore Giusi Savarino – confermiamo l’attenzione del governo verso i Comuni costieri e verso la tutela del nostro patrimonio ambientale. La pulizia delle spiagge non rappresenta soltanto un intervento di manutenzione, ma un investimento sulla qualità dell’offerta turistica della Sicilia, sulla tutela dell’ambiente e sulla possibilità di rendere i nostri litorali sempre più accessibili e fruibili. Abbiamo lavorato per dare risposte concrete ai territori e consentire agli enti locali di programmare gli interventi necessari in tempi utili».

A questi finanziamenti si aggiungerà, a breve, un ulteriore finanziamento da 5 milioni di euro per potenziare i servizi nelle spiagge in modo tale da migliorare l’accoglienza, l’accessibilità, la sicurezza e la qualità complessiva della fruizione del litorale.