Pulizia di caditoie e tombini. Il Pd: “Siracusa non può farsi trovare impreparata”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione per richiamare l’Amministrazione comunale alla necessità di procedere con solerzia alla pulizia accurata e sistematica di caditoie e tombini in tutta la città.

“Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge, riteniamo indispensabile che tali interventi siano programmati con regolarità e non lasciati a operazioni sporadiche o emergenziali. Siracusa non può permettersi di affrontare precipitazioni intense con reti di scolo ostruite, a rischio di allagamenti e disagi per i cittadini – si legge in una nota –Non vogliamo trovarci tra qualche settimana a dover parlare di allagamenti diffusi, di strade e case inondate. Un particolare riferimento va fatto alle zone più basse della città, dove confluisce l’acqua proveniente da tutta la rete urbana. Non vogliamo guardare al meteo con paura e non vogliamo il giorno dopo assistere alla consueta corsa ai risarcimenti. Bisogna intervenire ora, in tempi utili, con una pulizia sistematica e capillare. È questa l’unica strada per prevenire emergenze annunciate e garantire la sicurezza della città e dei suoi residenti”.