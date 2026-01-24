Pulizia preventiva dell’alveo dell’Anapo, soddisfatto il consigliere Vaccaro (Insieme): “Evitato il peggio, ora al lavoro per la convenzione con l’Esa”

“Nonostante l’imponenza del fenomeno atmosferico che il territorio ha dovuto subire nei giorni scorsi, un grande lavoro di prevenzione e sicurezza ha impedito che accadesse il peggio nelle zone, come le contrade di Tivoli o le zone di Cozzo Pantano, Pantanelli, Traversa Case Bianche e Serramendola in cui allagamenti e isolamenti di intere comunità erano ormai abitudine anche dopo piogge meno intense di queste“. Ad intervenire è il consigliere comunale del gruppo “Insieme” Ciccio Vaccaro.

Il consigliere comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento al personale e ai volontari della protezione civile di Siracusa, ai vigili urbani, agli uffici, alle autorità e alle forze dell’ordine per il grande lavoro svolto nel corso dell’emergenza Harry, “senza dimenticare – prosegue Vaccaro – il lavoro di prevenzione e messa in sicurezza svolto dall’Ente Sviluppo Agricolo nell’alveo del fiume Anapo a monte di Capocorso, così come segnalato dall’On. Cafeo, che ha impedito al torrente Cifalino di ingrossarsi e causare i disagi visti in passato.”

“Mi associo inoltre ai ringraziamenti al commissario dell’Esa Carlo Turriciano e all’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e confido in una rapida attivazione della convenzione tra il comune e l’Esa, affinché i lavori di manutenzione straordinaria dei canali per le acque meteoriche siano completati nel più breve tempo possibile.”