Pulizia preventiva dell’alveo dell’Anapo, soddisfatto il consigliere Vaccaro (Insieme): “Evitato il peggio, ora al lavoro per la convenzione con l’Esa”

Vaccaro con l'onorevole Luca Sammartino

"Confido in una rapida attivazione della convenzione tra il comune e l'Esa, affinché i lavori di manutenzione straordinaria dei canali per le acque meteoriche siano completati nel più breve tempo possibile."

Nonostante l’imponenza del fenomeno atmosferico che il territorio ha dovuto subire nei giorni scorsi, un grande lavoro di prevenzione e sicurezza ha impedito che accadesse il peggio nelle zone, come le contrade di Tivoli o le zone di Cozzo Pantano, Pantanelli, Traversa Case Bianche e Serramendola in cui allagamenti e isolamenti di intere comunità erano ormai abitudine anche dopo piogge meno intense di queste“.  Ad intervenire è il consigliere comunale del gruppo “Insieme” Ciccio Vaccaro.

Il consigliere comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento al personale e ai volontari della protezione civile di Siracusa, ai vigili urbani, agli uffici, alle autorità e alle forze dell’ordine per il grande lavoro svolto nel corso dell’emergenza Harry, “senza dimenticare – prosegue Vaccaro – il lavoro di prevenzione e messa in sicurezza svolto dall’Ente Sviluppo Agricolo nell’alveo del fiume Anapo a monte di Capocorso, così come segnalato dall’On. Cafeo, che ha impedito al torrente Cifalino di ingrossarsi e causare i disagi visti in passato.”

Mi associo inoltre ai ringraziamenti al commissario dell’Esa Carlo Turriciano e all’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e confido in una rapida attivazione della convenzione tra il comune e l’Esa, affinché i lavori di manutenzione straordinaria dei canali per le acque meteoriche siano completati nel più breve tempo possibile.”


