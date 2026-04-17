Punta della Mola a Siracusa, Elemata replica a Natura Sicula: “Progetto legittimo, basta strumentalizzazioni”

Arriva la replica della società Elemata Maddalena S.r.l. alle osservazioni presentate dall’associazione Natura Sicula sul progetto di riqualificazione di Punta della Mola. Una presa di posizione netta, formalizzata ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla stampa, con cui la società respinge punto per punto le critiche avanzate dagli ambientalisti.

Nel documento, Elemata sottolinea come l’intervento non sia un’iniziativa recente, ma un progetto già esaminato nelle sedi competenti e sottoposto anche al giudizio amministrativo, che – evidenzia la società – avrebbe escluso profili di illegittimità.

Secondo la società, le contestazioni avanzate da Fabio Morreale e da Natura Sicula sarebbero “ideologiche” e non aderenti alla realtà tecnica e giuridica del progetto. Uno dei punti centrali della replica riguarda la natura dell’intervento. Elemata ribadisce che si tratta di un recupero di volumi già esistenti e non di una nuova espansione edilizia.

“Il recupero del patrimonio esistente – si legge – è coerente con i principi di sostenibilità e contenimento del consumo di suolo”. Nessuna trasformazione arbitraria, dunque, ma un’operazione che, secondo la società, rispetterebbe pienamente gli strumenti urbanistici e il Piano paesaggistico.

Sulle criticità ambientali sollevate dagli ambientalisti, Elemata sostiene che gli studi allegati al progetto abbiano già analizzato la presenza delle specie protette e previsto misure di mitigazione compatibili con l’ecosistema. La società contesta inoltre le accuse relative alla mancanza di indagini su pipistrelli e rischio idraulico, definendole “infondate” e prive di riscontri nelle valutazioni tecniche già esaminate dagli enti competenti.

Respinte anche le osservazioni su presunti “trucchi” procedurali, come il frazionamento del progetto per ridurne l’impatto complessivo. Elemata parla di una “narrazione priva di riscontro”, già superata nell’ambito dell’iter amministrativo.

La replica assume toni particolarmente duri nella parte finale, dove la società accusa alcune posizioni critiche di alimentare una polemica mediatica priva di fondamento tecnico. Elemata annuncia inoltre la volontà di tutelare la propria immagine nelle sedi opportune, non escludendo azioni legali in caso di ulteriori dichiarazioni ritenute lesive.

La vicenda di Punta della Mola continua dunque a dividere. Da un lato le preoccupazioni espresse dal mondo ambientalista, che teme un impatto irreversibile su un’area di pregio naturalistico; dall’altro la posizione della società proponente, che rivendica la piena legittimità e sostenibilità dell’intervento.

Il confronto resta aperto, tra valutazioni tecniche, ricorsi e dibattito pubblico, in attesa degli sviluppi del procedimento amministrativo.