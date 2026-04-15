Punta della Mola, Natura Sicula: “Violazioni del Piano Paesaggistico e minaccia alla biodiversità”

Duro atto d’accusa contro il progetto di “riqualificazione costiera e restauro fabbricati” a Punta della Mola è stato formalizzato dall’associazione Natura Sicula. Il sodalizio ambientalista ha depositato le proprie osservazioni contrarie alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), denunciando profili di illegittimità che metterebbero a serio rischio l’ecosistema locale.

Secondo Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula, l’intervento proposto dalla società Elemata Maddalena s.r.l. si fonderebbe su presupposti errati, a partire da quello che viene definito un “falso storico”: i manufatti che si vorrebbero restaurare erano in realtà batterie militari della Seconda Guerra Mondiale e non hanno mai avuto una funzione residenziale. L’area è infatti sottoposta al Livello di Tutela 3, il massimo previsto, che vieta categoricamente il cambio di destinazione d’uso verso il civile abitativo.

Le preoccupazioni maggiori riguardano la fauna selvatica. Punta della Mola è un sito di nidificazione cruciale per specie rare e vulnerabili protette dalla “Direttiva Uccelli”, tra cui il Fratino, l’Occhione e la Calandrella. L’aumento della pressione antropica derivante da un uso abitativo della zona comprometterebbe la sopravvivenza di questi volatili.

Inoltre, Natura Sicula segnala la totale assenza di indagini sui chirotteri (pipistrelli) che utilizzano i ruderi come rifugio, e i rischi per i fondali del Plemmirio. Il suolo carsico della zona renderebbe infatti pericolosa l’installazione di condotte fognarie, esponendo il mare a possibili sversamenti in caso di guasti.

Dati obsoleti e “trucchi” procedurali L’associazione contesta anche la validità della documentazione tecnica, definita “obsoleta” poiché risalente al 2022 e non aggiornata alle alterazioni della vegetazione avvenute nel 2024. Viene inoltre denunciato l’”effetto cumulo”: secondo gli ambientalisti, il progetto sarebbe stato frazionato per nascondere l’impatto complessivo del resort previsto nelle aree limitrofe dalla stessa società.

Infine, Natura Sicula evidenzia un vizio giuridico nel tentativo del proponente di “compensare” i danni ambientali con nuove piantumazioni, pratica vietata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

“Il progetto minaccia l’integrità del sito Natura 2000”, conclude Morreale, che ha chiesto formalmente al Comune di Siracusa di emettere un esito negativo per il procedimento