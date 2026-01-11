Punta Maddalena e altri 2 siti diventano “Casa Comunale”: per celebrare matrimoni e unioni civili a Siracusa

Siracusa ufficializza nuove, prestigiose opportunità per chi desidera sposarsi immerso nella bellezza del Mediterraneo. Con la Delibera di Giunta, Punta Maddalena – il celebre Padiglione di Punta del Pero, affacciato sul Golfo di Ortigia e situato nel cuore dell’Area Marina Protetta del Plemmirio – è stata riconosciuta come Ufficio di Stato Civile e pertanto Casa Comunale a tutti gli effetti. Oltre a Punta Maddalena anche a La Corte 1881 e Villa dei Papiri sarà possibile celebrare matrimoni civili e unioni civili ufficiali, con pieno valore legale.

La Giunta Comunale ha ampliato l’elenco delle location d’eccellenza per la celebrazione dei riti civili, riconoscendo altre residenze private ammesse al nuovo registro dei siti di pregio per “rilevanza estetica, storica o ambientale”.

Punta Maddalena e La Corte 1881 rientrano nella Fascia I, con le seguenti tariffe stabilite dalla Giunta: 250 euro la celebrazione in orario ordinario (lunedì–venerdì 9:30–12, martedì e giovedì 15:30–17), 350 euro in celebrazione in orario straordinario (lunedì, mercoledì, venerdì 15:30–18 e sabato 10 –13), 450 euro la celebrazione straordinaria del sabato pomeriggio (16–18). Villa dei Papiri, in fascia II, 50 euro in più.

Il Comune fornirà il personale di Stato Civile, la registrazione dell’atto e l’allestimento istituzionale con insegna e bandiera comunale. Non sono consentite cerimonie nei giorni festivi nazionali e nelle date indicate dalla delibera.

I matrimoni non potranno essere celebrati dall’1 al 6 gennaio; dal giovedì santo al lunedì dell’Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1 maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica; 15 agosto, Ferragosto; 1 novembre, Tutti I Santi; 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione; 24-25-26 dicembre, festività natalizie; 31 dicembre, vigilia di Capodanno; giornata che precede o segue un giorno festivo; il sabato antecedente e il lunedì successivo alla domenica di consultazione elettorale.

La struttura sarà dotata di bandiere o insegna con lo stemma comunale per tutta la durata delle cerimonie e l’amministrazione comunale ha anche previsto la possibilità di pubblicizzare questalocation sul sito istituzionale, creando un canale diretto per le coppie interessate nella pagina dedicata “Sposarsi a Siracusa”.

Punta Maddalena diventa ora uno dei luoghi più suggestivi d’Italia per celebrare il proprio “sì”. Il riconoscimento come Casa Comunale permette ora alle coppie italiane e internazionali di vivere a Punta Maddalena una cerimonia ufficiale, autentica e indimenticabile.