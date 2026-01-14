Punteruolo rosso a Siracusa, palme morte estirpate: Gradenigo critico verso l’Amministrazione

Continuano a Siracusa gli interventi di estirpazione delle palme colpite dal punteruolo rosso, ormai irrimediabilmente compromesse. Sulla gestione dell’emergenza interviene in modo critico Carlo Gradenigo, ex assessore comunale, che punta il dito contro l’Amministrazione comunale.

“Sono stati 10 lunghi mesi di segnalazioni, interrogazioni, documentazioni, richieste e suggerimenti inascoltati che hanno portato all’inevitabile devastazione del Punteruolo rosso a Siracusa. – dice Gradenigo – Uffici e amministrazione che per due anni hanno difeso l’indifendibile di fronte a una gara e un capitolato pieno di falle e dimenticanze, privo di risorse che ha richiesto più volte lo stanziamento di fondi extra dal bilancio comunale per manutenzioni fino a 2 anni fa del tutto ordinarie, come la potatura degli alberi e la lotta e prevenzione del palme dal Punteruolo rosso. Una difesa spinta fino all’annullamento da parte del TAR dell’affidamento del contratto di servizio biennale per la manutenzione del verde pubblico ad un mese dalla scadenza naturale dello stesso per macroscopiche irregolarità nell’accettazione di un offerta con un ribasso del 48%.

Così ancora una volta invece i conti tocca farli noi con danni economici e ambientali che da cittadini tocca subire, nonostante tutto,

E oggi con 68.000 euro di fondi extra capitolato assistiamo all’eliminazione delle palme morte, che con un pò di buon senso sarebbero ancora tutte vive!”