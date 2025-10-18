Qigong e Benessere Tradizionale Cinese, a Siracusa seminario intensivo con il Maestro Tao Qing Yu

Si è tenuto a Siracusa, nella splendida cornice di Ortigia, il secondo seminario intensivo di Qigong, ispirato ai principi del Benessere Tradizionale Cinese, un evento di grande valore culturale e formativo promosso dal Centro Siciliano di Benessere Naturale, con il supporto organizzativo e scientifico dell’Accademia di Qigong e Arti Marziali Interne di Siracusa.

Direttore scientifico dell’evento, Antonio Casciaro, sociologo, scrittore e ricercatore nel campo del dialogo interculturale e delle scienze olistiche, già promotore di numerosi eventi internazionali dedicati alla scienza dell’immagine e alla cultura del benessere naturale.

Il seminario si è configurato come un autentico spazio di apprendimento, dove la saggezza orientale e la ricerca occidentale si sono incontrate per promuovere la comprensione reciproca e la pace tra le culture.

Ospite d’onore e guida del seminario, il Maestro cinese Tao Qing Yu, proveniente dalla provincia di Jiang Xi, nel Sud della Cina. Profondo conoscitore della cultura taoista e buddista, il Maestro Tao è un esperto di Zhineng Qigong e Tai Chi, discipline che trasmette con rigore e sensibilità, unendo la tradizione antica alle esigenze contemporanee della pratica del benessere.

Durante i quattro giorni di seminario, i partecipanti hanno potuto immergersi in un percorso di pratica, meditazione e conoscenza, volto a riscoprire l’armonia tra corpo, mente e respiro secondo i principi millenari del Qigong.

L’iniziativa si conferma come un appuntamento di riferimento per quanti in Sicilia e in Italia coltivano un interesse autentico verso le arti del benessere e la filosofia del vivere in equilibrio con la natura e se stessi.