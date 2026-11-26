Attualità · Museo Paolo Orsi

Come rendere le nostre città più vivibili, recuperare il patrimonio esistente, contenere il consumo di suolo e garantire qualità nelle trasformazioni urbane? Sono questi i temi al centro della tavola rotonda “Governare il territorio, progettare la qualità – Il DDL 1840: architettura, rigenerazione urbana e prospettive per la Sicilia”, promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siracusa, in programma venerdì 27 novembre 2026, dalle 15:30 alle 19:30, presso l’Auditorium del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, in viale Teocrito 66.

L’iniziativa intende mettere in relazione le prospettive della riforma nazionale sul governo del territorio con le esigenze e le criticità della realtà siciliana, attraverso un confronto tra istituzioni, professioni, pubblica amministrazione e mondo imprenditoriale.

Dopo i saluti istituzionali dell’Ing. Antonino Lutri, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e direttore ad interim del Parco Archeologico e del Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’apertura dei lavori sarà affidata all’Arch. Alessandro Brandino, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa.

Alla tavola rotonda interverranno il Sen. Nicola Irto, primo firmatario del DDL 1840; l’Arch. Rino La Mendola, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC; l’Arch. Gaetano Brex, dirigente del Comune di Siracusa per la pianificazione urbanistica e la progettazione delle opere pubbliche; l’Arch. Alessandro Brandino, Presidente dell’Ordine, e l’Ing. Carmen Benanti, Direttore di ANCE Siracusa.

Il confronto approfondirà anche le connessioni con il DDL 1112 sulla promozione della qualità architettonica e sulla disciplina della progettazione, con particolare attenzione ai concorsi di progettazione, alla valorizzazione delle competenze professionali, alle opportunità per i giovani architetti e gli studi medio-piccoli e alla concreta realizzazione delle opere pubbliche

L’obiettivo è individuare criticità e possibili soluzioni condivise, riconoscendo nella qualità dell’architettura e delle trasformazioni del territorio un interesse dell’intera collettività.

L’incontro, moderato dalla giornalista Monica Cartia de La Sicilia, si concluderà con un dibattito aperto ai partecipanti e ai rappresentanti delle istituzioni presenti.

L’iniziativa vede il coinvolgimento del Comune di Siracusa, di ANCE Siracusa e del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa.