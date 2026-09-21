“Quale scuola per il futuro?”: a Siracusa incontro promosso dal Pd

Politica · Partito democratico

Sabato 26 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, al Salone CGIL di Siracusa, si discuterà di scuola e delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei. L’incontro, promosso dal Partito Democratico di Siracusa, si intitola “Quale scuola per il futuro?” e vuole mettere a confronto il mondo della scuola, dell’università e della politica sui cambiamenti introdotti dalle nuove indicazioni.

A coordinare i lavori sarà Marika Cirone Di Marco. Dopo i saluti di Franco Nardi, segretario generale della CGIL Siracusa, e di Matilde Di Giovanni, segretaria cittadina del PD, sarà l’on. Valentina Chinnici ad aprire il confronto. La mattinata sarà articolata in tre momenti dedicati ad alcune delle principali discipline. Si comincerà con Italiano, dalle 10 alle 10.30, con Luciana Formica e Francesco Ortisi, che dialogheranno con Andrea Manganaro, docente dell’Università di Catania e presidente di ADI-SD.

Dalle 10.30 alle 11 sarà la volta di Latino e Greco, con Marilena Crucitti, Titti Di Maria e Filippo La Fauci, per discutere di contenuti, approcci didattici e prospettive dell’insegnamento delle lingue e delle culture classiche. A seguire, dalle 11 alle 11.30, il confronto su Storia e Geografia, con Franzo Bruno, Salvatore Santuccio e Manuela Spina, insieme a Salvatore Adorno, docente dell’Università di Catania e membro del direttivo della Società italiana di didattica della Storia.

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La parte conclusiva della mattinata sarà dedicata al dibattito con il pubblico, dalle 11.30 alle 12, prima delle conclusioni affidate a Maria Grazia Ficara.