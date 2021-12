“Qualità della vita 2021”, la provincia di Siracusa migliora ma resta sempre in coda

Trieste è ancora molto lontana, ma a voler guardare il bicchiere mezzo pieno Siracusa e la sua provincia abbandonano il terz’ultimo posto della classifica sulla “Qualità della vita” redatta annualmente da “Il sole 24 ore” per attestarsi a un non certo lusinghiero ma sicuramente migliore 98° posto.

Sette le posizioni guadagnate negli ultimi 12 mesi all’interno di una classifica che ancora una volta in modo impietoso sancisce una grande differenza tra Nord e Sud, con le prime tre posizioni occupate da Trieste, Milano e Trento, mentre le ultime tre da Crotone, Foggia e Trapani, così come evidenzia che in Sicilia la qualità della vita non sia così elevata. La provincia “migliore” della Trinacria è infatti quella di Agrigento che con una scalata di 14 posizioni è comunque all’84°posto.

Anche quest’anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.