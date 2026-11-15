Qualità della vita 2026, Siracusa è 95esima. Sicilia: tutte le province oltre l’80° posto

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Come si vive in Sicilia nel 2026? Secondo l’indagine di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 107 province italiane, l’isola resta nella parte bassa della classifica. Tutte e nove le province sono tra l’82° e il 104° posto. L’ultimo posto nazionale però non è più siciliano: Caltanissetta lo lascia a Taranto.

La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, si basa su 92 indicatori suddivisi in nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale, turismo e cultura.

I ritardi più netti sono su lavoro, scuola e reddito. Tutte e nove le province sono oltre il 90° posto in Istruzione e formazione. Ma nella sanità i grandi capoluoghi tengono: Catania è 11ª, Palermo 13ª e Caltanissetta 22ª.

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Ragusa, 82° posto (era 78°). È la prima provincia siciliana. È 4ª in Italia per Sicurezza sociale e 23ª per Popolazione, con 7,1 nati ogni mille residenti (5ª in Italia). Pesano il 104° posto in Istruzione e formazione e il crollo in Reati e sicurezza, dal 30° all’84° posto.

Messina, 93° (era 90°). È 18ª per Reati e sicurezza (era 41ª) e 18ª per Sicurezza sociale (era 39ª). Il Sistema salute è al 23° posto. Scende invece al 106° posto in Reddito e ricchezza (era 91°).

Trapani, 94° (era 91°). Il punto più debole è il Sistema salute, al 100° posto come l’anno scorso. Il tasso di occupazione femminile si ferma al 33,4%.

Siracusa, 95° (era 102°). Guadagna sette posizioni, il miglior recupero dell’isola. Sale in Affari e lavoro (dal 106° al 96°) e in Sicurezza sociale (dal 76° al 48°). Ha però la quota di laureati tra i 25 e i 39 anni più bassa d’Italia: 15,2%.

Catania, 99° (era 100°). È 11ª in Italia nel Sistema salute, ma ultima, 107ª, in Ambiente. Con 7.099 veicoli per km² di superficie urbanizzata il capoluogo è tra i più congestionati d’Italia. La disoccupazione supera il 12% sia tra gli uomini sia tra le donne.

Enna, 100° (era 96°). È seconda in Italia per Reati e sicurezza (era 35ª) e ha gli affitti più bassi del Paese, 5,14 euro al m². Ma è ultima in Turismo, intrattenimento e cultura e 101ª nel Sistema salute.

Palermo, 102° (era 99°). È 13ª nel Sistema salute, ma 100ª in Affari e lavoro e 106ª in Ambiente. La raccolta differenziata nel capoluogo è al 16,8%, la più bassa d’Italia. Il tasso di occupazione maschile è del 54,9% (106ª).

Agrigento, 103° (invariato). È ultima in Italia per Affari e lavoro: la disoccupazione femminile è al 28,2%. In Reati e sicurezza invece sale dal 72° al 19° posto.

Caltanissetta, 104° (era 107°). Lascia l’ultimo posto nazionale. È 22ª nel Sistema salute e sale dall’83° al 43° posto in Reati e sicurezza. Resta 106ª in Istruzione e formazione, dove solo il 33,4% degli studenti ha competenze numeriche adeguate.

(Fonte ItaliaOggi.it)