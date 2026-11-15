Ultime News

Attualità italia oggi

Qualità della vita 2026, Siracusa è 95esima. Sicilia: tutte le province oltre l’80° posto

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
siracusa dall'alto

Come si vive in Sicilia nel 2026? Secondo l’indagine di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 107 province italiane, l’isola resta nella parte bassa della classifica. Tutte e nove le province sono tra l’82° e il 104° posto. L’ultimo posto nazionale però non è più siciliano: Caltanissetta lo lascia a Taranto.

La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, si basa su 92 indicatori suddivisi in nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale, turismo e cultura.

I ritardi più netti sono su lavoro, scuola e reddito. Tutte e nove le province sono oltre il 90° posto in Istruzione e formazione. Ma nella sanità i grandi capoluoghi tengono: Catania è 11ª, Palermo 13ª e Caltanissetta 22ª.

Ragusa, 82° posto (era 78°). È la prima provincia siciliana. È 4ª in Italia per Sicurezza sociale e 23ª per Popolazione, con 7,1 nati ogni mille residenti (5ª in Italia). Pesano il 104° posto in Istruzione e formazione e il crollo in Reati e sicurezza, dal 30° all’84° posto.

Messina, 93° (era 90°). È 18ª per Reati e sicurezza (era 41ª) e 18ª per Sicurezza sociale (era 39ª). Il Sistema salute è al 23° posto. Scende invece al 106° posto in Reddito e ricchezza (era 91°).

Trapani, 94° (era 91°). Il punto più debole è il Sistema salute, al 100° posto come l’anno scorso. Il tasso di occupazione femminile si ferma al 33,4%.

Siracusa, 95° (era 102°). Guadagna sette posizioni, il miglior recupero dell’isola. Sale in Affari e lavoro (dal 106° al 96°) e in Sicurezza sociale (dal 76° al 48°). Ha però la quota di laureati tra i 25 e i 39 anni più bassa d’Italia: 15,2%.

Catania, 99° (era 100°). È 11ª in Italia nel Sistema salute, ma ultima, 107ª, in Ambiente. Con 7.099 veicoli per km² di superficie urbanizzata il capoluogo è tra i più congestionati d’Italia. La disoccupazione supera il 12% sia tra gli uomini sia tra le donne.

Enna, 100° (era 96°). È seconda in Italia per Reati e sicurezza (era 35ª) e ha gli affitti più bassi del Paese, 5,14 euro al m². Ma è ultima in Turismo, intrattenimento e cultura e 101ª nel Sistema salute.

Palermo, 102° (era 99°). È 13ª nel Sistema salute, ma 100ª in Affari e lavoro e 106ª in Ambiente. La raccolta differenziata nel capoluogo è al 16,8%, la più bassa d’Italia. Il tasso di occupazione maschile è del 54,9% (106ª).

Agrigento, 103° (invariato). È ultima in Italia per Affari e lavoro: la disoccupazione femminile è al 28,2%. In Reati e sicurezza invece sale dal 72° al 19° posto.

Caltanissetta, 104° (era 107°). Lascia l’ultimo posto nazionale. È 22ª nel Sistema salute e sale dall’83° al 43° posto in Reati e sicurezza. Resta 106ª in Istruzione e formazione, dove solo il 33,4% degli studenti ha competenze numeriche adeguate.

(Fonte ItaliaOggi.it)

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche