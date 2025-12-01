Qualità della vita: la provincia di Siracusa al penultimo posto in Italia

Secondo l’edizione 2025 della classifica sulla qualità della vita stilata da Il Sole 24 Ore / Lab24, la provincia di Siracusa occupa la 106ᵃ posizione su 107 province italiane. Solo una realtà — la provincia di Reggio Calabria — fa peggio. Trento, Bolzano e Udine occupano invece le prime tre posizioni.

L’indagine valuta il benessere dei territori tramite 90 indicatori suddivisi in sei macro-aree: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

La posizione di Siracusa riflette dunque un insieme complesso di criticità — non un singolo aspetto — che coinvolge qualità dei servizi, condizioni socio-economiche, opportunità, ambiente e vivibilità.

Nelle classifiche per fasce d’età elaborate sempre da Lab24, Siracusa fa registrare posizioni basse: per i bambini risulta 97ᵃ, per i giovani 89ᵃ, per gli anziani 95ᵃ. Le province del Sud continuano a occupare sistematicamente gli ultimi posti della classifica generale: la classifica 2025 conferma la spaccatura Nord–Sud, con il Nord-Est e alcune aree del Nord-Ovest stabilmente in testa. Anche in ambiti come “ambiente e servizi” o “infrastrutture” il gap rispetto alle province più virtuose si traduce in condizioni di disagio strutturale, che incidono sulla qualità della vita quotidiana.

Il dato numerico — 106ᵃ su 107 — non è solo una “classifica”: è una fotografia reale delle difficoltà che molte persone vivono ogni giorno nella provincia. Significa che Siracusa fatica a garantire livelli accettabili di benessere, opportunità, servizi, mobilità, infrastrutture, condizioni per crescere, mettersi in gioco, mette radici e progettare il futuro.