Qualità della vita: Siracusa prima in Italia per età media del parto al primo figlio e ultima per aspettative di vita degli over 65

Siracusa prima in Italia per età media del parto al primo figlio (31 anni) e ultima per aspettative di vita degli over 65 (19 anni). Questa è l’analisi che viene fuori attraverso lo studio sulla qualità della vita fatta dal Sole 24 ore per età, considerando le fasce 0 – 14 anni, 18 – 35 e over 65. Le tre classifiche, alla terza edizione e presentate al Festival dell’Economia a Trento, hanno come riferimento 12 parametri per ciascuno dei target di età. La provincia di Siracusa è 94° per la qualità di vita dei bambini, 80° per i giovani e 101° per gli anziani.

Bambini I parametri valutati sono: spazio abitativo, pediatri, asili nido, spesa per servizi e interventi sociali, competenza numerica non adeguata, competenza alfabetica non adeguata, edifici scolastici con palestra, retta mensa scolastica (cioè quanto incide in percentuale nel reddito delle famiglie), giardini scolastici, verde attrezzato, indice sport e bambini, delitti a danno di minori.

Siracusa con due pediatri ogni 1000 residenti tra gli 0 e i 14 anni ottiene la 41° posizione in classifica, male gli altri parametri soprattutto le competenze numeriche e alfabetiche non adeguate che la piazzano alla 101° posizione.

Giovani Gli indicatori presi in considerazione per questo target sono: Residenti giovani, quoziente di nuzialità, età media del parto, canone di locazione (in percentuale al reddito), laureati, disoccupazione giovanile, soddisfazione per il proprio lavoro, giovani che non lavorano e non studiano, bar e discoteche (ogni 10.000 residenti tra i 18 e i 35), concerti, aree sportive e amministratori comunali under 40.

La provincia di Siracusa, oltre al primato per media d’età al primo parto, ha buoni risultati nel quoziente di nuzialità (4 matrimoni ogni 1000 abitanti che la piazza al 19° posto), il canone di locazione che grava del 19% sul reddito le vale un discreto 36° posto e il 32% di amministratori under 40 che le fa guadagnare il 19° posto in Italia.

Male invece la disoccupazione giovanile con il 29% della popolazione tra i 25 e i 39 anni e il 37% di giovani che non lavorano e non studiano (101° posizione).

Anziani Per quanto riguarda gli anziani la provincia di Siracusa è al penultimo posto in Sicilia (101° in Italia). Gli indicatori per la popolazione over 65 sono la presenza di infermieri, speranza di vita a 65 anni, persone sole anziane over 65, assistenza domiciliare, trasporto anziani e disabili, consumi di farmaci per malattie croniche, consumo di farmaci per la depressione, posti letto nelle rsa, geriatri attivi ogni 10.000 residenti over 65, orti urbani, biblioteche e gli esposti per inquinamento acustico. Al primo posto in Italia c’è Trento che brilla per la speranza di vita.

La provincia di Siracusa è 107° per speranza di vita e 81° per infermieri attivi (15 ogni 100.000 abitanti over 65). Meglio gli indicatori per spesa degli enti pubblici per il trasporto degli over 65 (43° posizione) e orti urbani ogni 100.000 abitanti (46° posizione).

di Miriam Colaleo