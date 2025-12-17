Qualità dell’aria a Siracusa, presentato il report CIPA 2024: tutti i parametri sotto le soglie critiche

Un trend complessivamente positivo, con tutti i principali parametri al di sotto delle soglie critiche previste dalla normativa. È quanto emerge dal report 2024 sulla qualità dell’aria di Siracusa e provincia, presentato dal CIPA – Consorzio Industriale Protezione Ambiente.

“Nel corso del 2024, al netto di alcune giornate in cui specifici eventi hanno inciso negativamente, abbiamo respirato un’aria buona -, ha esordito il presidente del CIPA, Mario Lazzaro, sottolineando l’importanza di basarsi su dati tecnico-scientifici certificati -. È fondamentale monitorare costantemente la qualità dell’aria e fare confronti con altri territori italiani ed europei. Se pensiamo, ad esempio, alla Pianura Padana, il nostro contesto presenta condizioni decisamente più favorevoli“.

Il monitoraggio, ha ricordato Lazzaro, si fonda su una rete interconnessa che integra le centraline del CIPA, quelle dell’ARPA e quelle del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, consentendo una lettura puntuale e incrociata dei dati. Per quanto riguarda gli inquinanti cosiddetti “urbani”, come PM10 e PM2.5, ma anche quelli di origine industriale – biossidi di azoto, benzene e idrocarburi non metanici – il 2024 conferma un andamento stabile e ampiamente entro i limiti stabiliti dalla legge.

“Sui parametri normati siamo da tempo abbondantemente sotto qualsiasi soglia – ha proseguito Lazzaro -, non solo quelle previste dalla legislazione nazionale, ma anche rispetto a valori di riferimento indicati da organismi internazionali come l’OMS. È vero che in alcuni casi, come per gli idrocarburi non metanici, si sono registrati dei picchi, ma non tali da influenzare in maniera sostanziale la qualità complessiva dell’aria“.

Un ruolo non secondario è giocato anche dalle condizioni e dai cambiamenti climatici. “Il tema non riguarda solo le emissioni, ma soprattutto la dispersione degli inquinanti – ha aggiunto il presidente del CIPA -. Il nostro territorio è più fortunato rispetto ad altre aree perché la ventilazione e le condizioni meteo favoriscono la dispersione delle sostanze in atmosfera. Inoltre, per alcuni inquinanti come il PM10, i livelli registrati sono nettamente inferiori a quelli di molte grandi città del Nord Italia”.

Alla presentazione del report ha partecipato anche il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha ribadito l’impegno delle aziende del polo industriale nel monitoraggio ambientale e nella trasparenza verso il territorio. “Oggi – dice Reale – presentiamo un volume che raccoglie una grande quantità di dati e che testimonia l’impegno costante delle imprese, non solo nei controlli ma anche negli investimenti e nell’attività quotidiana necessaria a mantenere sotto controllo le emissioni”.

Un impegno che si inserisce in un contesto industriale in evoluzione. “È chiaro che il modo di fare industria sta cambiando e che la riconversione è un processo già avviato – ha spiegato Reale -. Ma è altrettanto fondamentale restare concentrati sull’esercizio degli impianti, affinché funzionino regolarmente e le emissioni restino costantemente nella norma. Questo è un aspetto che il report del CIPA evidenzia in maniera chiara“.

Infine, Reale ha sottolineato la volontà di apertura e trasparenza del Consorzio. “Mostrare come lavora il CIPA – ha proseguito -, dalla sala controllo agli analizzatori di ultima generazione, fino al mezzo mobile che consente monitoraggi mirati sul territorio, serve a far comprendere che dietro questi dati c’è un’attività tecnica e professionale di alto livello, che si affianca al ruolo istituzionale dell’ARPA nelle verifiche e nei controlli”.

Un quadro che, pur senza negare le criticità storiche dell’area industriale siracusana, restituisce l’immagine di un sistema di monitoraggio avanzato e di una qualità dell’aria che, report alla mano, nel 2024 si è mantenuta entro livelli di sicurezza.