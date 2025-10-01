Qualità dell’aria certificata: il Gagini di Siracusa inaugura il padiglione-biblioteca Biofarm

Lunedì prossimo, 6 ottobre, a partire dalle 9 nella sede del Gagini in via piazza Armerina 1 a Siracusa, si svolgerà l’apposizione di una targa al progetto ideato dall’Istituto di Bioarchitettura e Ricerca, per il nuovo padiglione biblioteca del Gagini, locale oggetto di diagnosi della qualità dell’aria indoor.

Si tratta di una certificazione di protocollo Biofarm che grazie ai partner sostenitori alla raccolta fondi si è potuta realizzare e donare all’Istituto diretto dalla dirigente scolastica Giovanna Strano.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Siracusa e dal Libero consorzio provinciale di Siracusa oltre che dal Collegio dei Geometri di Siracusa e dagli Ordini professionali di: Agronomi, Architetti Avvocati, Chimici e Fisici, Commercialisti, Medici, e Biologi, Geologi e Giornalisti di Sicilia.

Saranno presenti all’apposizione della targa: il sindaco di Siracusa Francesco Italia; il presidente del Libero Consorzio provinciale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa; la presidente dell’IBAR Francesca Pedalino; Massimo Gozzo e Federica Marotta fondatori della startup di Biofarmlab45 e la Dirigente scolastica Giovanna Strano.